Путин дал Лаврову особые полномочия из-за принятия новых регионов в РФ

Лавров назначен представителем Путина
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова своим представителем при утверждении верховной властью международных договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Путин назначил Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при ратификации договоров с новыми территориями», — сообщает ТАСС. Информацию агентство опубликовало в своем telegram-канале.
Ранее Конституционный суд РФ одобрил принятие ЛДНР, Херсонской области и Запорожья. Международные договоры о принятии в состав России новых регионов признаны судом соответствующими Конституции РФ.