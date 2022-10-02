Путин дал Лаврову особые полномочия из-за принятия новых регионов в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, лавров сергей, путин владимир
Лавров назначен представителем Путина Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова своим представителем при утверждении верховной властью международных договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин назначил Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при ратификации договоров с новыми территориями», — сообщает ТАСС. Информацию агентство опубликовало в своем telegram-канале.

Ранее Конституционный суд РФ одобрил принятие ЛДНР, Херсонской области и Запорожья. Международные договоры о принятии в состав России новых регионов признаны судом соответствующими Конституции РФ.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова своим представителем при утверждении верховной властью международных договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС. «Путин назначил Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при ратификации договоров с новыми территориями», — сообщает ТАСС. Информацию агентство опубликовало в своем telegram-канале. Ранее Конституционный суд РФ одобрил принятие ЛДНР, Херсонской области и Запорожья. Международные договоры о принятии в состав России новых регионов признаны судом соответствующими Конституции РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...