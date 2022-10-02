Конституционный суд РФ признал присоединение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Признание Конституционным судом договоров о принятии регионов в состав РФ произошло 2 октября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья, а также Херсонской области. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ.

«2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Конституционного суда России.

Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении регионов к России. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

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Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья, а также Херсонской области. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ. «2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Конституционного суда России. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении регионов к России. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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