Конституционный суд РФ признал присоединение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России

Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья, а также Херсонской области. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ.
«2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Конституционного суда России.
Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении регионов к России. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья, а также Херсонской области. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ. «2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Конституционного суда России. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении регионов к России. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий в состав РФ.