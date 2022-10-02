Конституционный суд РФ признал присоединение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России

02 октября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Признание Конституционным судом договоров о принятии регионов в состав РФ произошло 2 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья, а также Херсонской области. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ. «2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Конституционного суда России. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении регионов к России. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья, а также Херсонской области. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ. «2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Конституционного суда России. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении регионов к России. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий в состав РФ.