Мэр Кургана рассказала о количестве домов, подключенных к отоплению

В Кургане подали отопление в 785 жилых домов

На данный момент отапливаются уже 785 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава администрации Кургана Елена Ситникова рассказала, что отопление подали в 785 многоквартирных домов. Этим она поделилась в своем telegram-канале.

«За три дня с начала старта отопительного сезона для многоквартирных домов подали отопление в 785 жилых зданий. Запуск тепла идет в плановом порядке. Ресурсоснабжающие организации и управкомпании работают не только в будни, но и в выходные дни», — пишет Ситникова.

Директор ДЖКХ Роман Медведев сообщил, что в течение дня продолжается объезд проблемных точек. «Работы ведутся, скоро и в эти дома будет подан теплоноситель», — отмечает директор. По его словам, на многих объектах сейчас идет выравнивание гидравлики.

Ранее Елена Ситникова распорядилась, чтобы отопительный сезон в Кургане начался досрочно. Это связано с низкой температурой атмосферного воздуха. Отопление начали подавать в дома не с 3 октября, как указывалось ранее, а с 29 сентября.