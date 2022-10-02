Global Times: США считают Украину не союзником, а пушечным мясом

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Как сообщает издание, США не прекратит использовать Украину в своих интересах до истощения России конфликтом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки не считают украинскую сторону в конфликте на Украине своим союзником, а использует ее в своих интересах. Об этом пишет Global Times.

«США рассматривают Украину не как союзника НАТО, а как де-факто пушечное мясо», — пишет издание. В Global Times отметили, что Украина как пешка еще не полностью использована США. «До того, как Россия будет истощена конфликтом, у США не будет желания положить конец кризису или прекратить использовать Украину в своих интересах», — добавило издание.

Ранее Global Research назвал президента США Джо Байдена самым опасным президентом в истории Америки. По мнению организации, Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване.

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Соединенные Штаты Америки не считают украинскую сторону в конфликте на Украине своим союзником, а использует ее в своих интересах. Об этом пишет Global Times. «США рассматривают Украину не как союзника НАТО, а как де-факто пушечное мясо», — пишет издание. В Global Times отметили, что Украина как пешка еще не полностью использована США. «До того, как Россия будет истощена конфликтом, у США не будет желания положить конец кризису или прекратить использовать Украину в своих интересах», — добавило издание. Ранее Global Research назвал президента США Джо Байдена самым опасным президентом в истории Америки. По мнению организации, Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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