Соединенные Штаты Америки не считают украинскую сторону в конфликте на Украине своим союзником, а использует ее в своих интересах. Об этом пишет Global Times.
«США рассматривают Украину не как союзника НАТО, а как де-факто пушечное мясо», — пишет издание. В Global Times отметили, что Украина как пешка еще не полностью использована США. «До того, как Россия будет истощена конфликтом, у США не будет желания положить конец кризису или прекратить использовать Украину в своих интересах», — добавило издание.
Ранее Global Research назвал президента США Джо Байдена самым опасным президентом в истории Америки. По мнению организации, Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване.
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Соединенные Штаты Америки не считают украинскую сторону в конфликте на Украине своим союзником, а использует ее в своих интересах. Об этом пишет Global Times. «США рассматривают Украину не как союзника НАТО, а как де-факто пушечное мясо», — пишет издание. В Global Times отметили, что Украина как пешка еще не полностью использована США. «До того, как Россия будет истощена конфликтом, у США не будет желания положить конец кризису или прекратить использовать Украину в своих интересах», — добавило издание. Ранее Global Research назвал президента США Джо Байдена самым опасным президентом в истории Америки. По мнению организации, Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване.