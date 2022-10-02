Опята любят влажную и прохладную осеннюю погоду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Снежинска Челябинской области раскрыли места сбора подмороженных опят. Фотографиями урожая грибов они поделились в соцсетях.

«Сказка „12 месяцев“ встретилась на полянке. Собирали в лесу на 3 и 4 КПП, возле Иткуля, в городе на горе Лысая», — рассказали в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители усомнились, могут ли быть съедобными подмороженные опята. Им ответили, что после мытья они все равно будут замораживаться, поэтому употреблять в пищу их можно.

Ранее стало известно, что после выпадения первого снега грибники из Челябинской области отправились в лес на сбор последнего урожая опят. Они назвали грибы «подснежниками».

Такие опята можно увидеть в челябинских лесах Сообщество «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые грибы обильно припорошены снегом Светлана Синеок, Сообщество «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

Грибники назвали их «подснежниками» Алена Грудцына, Сообщество «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».