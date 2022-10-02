02 октября 2022
01 октября 2022

В Снежинске похвастались урожаем подмороженных опят. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Опята любят влажную и прохладную осеннюю погоду Фото:

Жители Снежинска Челябинской области раскрыли места сбора подмороженных опят. Фотографиями урожая грибов они поделились в соцсетях.

«Сказка „12 месяцев“ встретилась на полянке. Собирали в лесу на 3 и 4 КПП, возле Иткуля, в городе на горе Лысая», — рассказали в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители усомнились, могут ли быть съедобными подмороженные опята. Им ответили, что после мытья они все равно будут замораживаться, поэтому употреблять в пищу их можно.

Ранее стало известно, что после выпадения первого снега грибники из Челябинской области отправились в лес на сбор последнего урожая опят. Они назвали грибы «подснежниками».

Такие опята можно увидеть в челябинских лесах
Некоторые грибы обильно припорошены снегом
Грибники назвали их «подснежниками»
Эти опята с желтоватой шляпкой тоже съедобные

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Жители Снежинска Челябинской области раскрыли места сбора подмороженных опят. Фотографиями урожая грибов они поделились в соцсетях. «Сказка „12 месяцев“ встретилась на полянке. Собирали в лесу на 3 и 4 КПП, возле Иткуля, в городе на горе Лысая», — рассказали в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители усомнились, могут ли быть съедобными подмороженные опята. Им ответили, что после мытья они все равно будут замораживаться, поэтому употреблять в пищу их можно. Ранее стало известно, что после выпадения первого снега грибники из Челябинской области отправились в лес на сбор последнего урожая опят. Они назвали грибы «подснежниками».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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