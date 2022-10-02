В Юго-западном районе Екатеринбурга двое неизвестных ограбили табачный магазин. Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель.
«Украли электронные сигареты и табак для кальянов. Ущерб — почти 50 тысяч рублей», — рассказал очевидец агентству Е1. Инцидент произошел в ночь на 2 октября на улице Начдива Онуфриева, 70а.
С записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчины ограбили магазин за три минуты. По словам читателя, к месту происшествия выезжали полицейские. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбург. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге двое мужчин ограбили табачный магазин. Ущерб составил около 70-ти тысяч рублей.
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