02 октября 2022

В Екатеринбурге неизвестные ночью ограбили табачный магазин. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грабители украли из табачного магазина товар суммарно на 50 тысяч рублей Фото:

В Юго-западном районе Екатеринбурга двое неизвестных ограбили табачный магазин. Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель.

«Украли электронные сигареты и табак для кальянов. Ущерб — почти 50 тысяч рублей», — рассказал очевидец агентству Е1. Инцидент произошел в ночь на 2 октября на улице Начдива Онуфриева, 70а.

С записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчины ограбили магазин за три минуты. По словам читателя, к месту происшествия выезжали полицейские. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбург. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге двое мужчин ограбили табачный магазин. Ущерб составил около 70-ти тысяч рублей.

Грабители разбили дверь
Фото:
Ущерб составил примерно 50 тысяч рублей
Фото:
Один из грабителей оставил след
Фото:

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В Юго-западном районе Екатеринбурга двое неизвестных ограбили табачный магазин. Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель. «Украли электронные сигареты и табак для кальянов. Ущерб — почти 50 тысяч рублей», — рассказал очевидец агентству Е1. Инцидент произошел в ночь на 2 октября на улице Начдива Онуфриева, 70а. С записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчины ограбили магазин за три минуты. По словам читателя, к месту происшествия выезжали полицейские. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбург. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге двое мужчин ограбили табачный магазин. Ущерб составил около 70-ти тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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