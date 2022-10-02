Грабители украли из табачного магазина товар суммарно на 50 тысяч рублей Фото: depositphotos.com

В Юго-западном районе Екатеринбурга двое неизвестных ограбили табачный магазин. Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель.

«Украли электронные сигареты и табак для кальянов. Ущерб — почти 50 тысяч рублей», — рассказал очевидец агентству Е1. Инцидент произошел в ночь на 2 октября на улице Начдива Онуфриева, 70а.

С записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчины ограбили магазин за три минуты. По словам читателя, к месту происшествия выезжали полицейские. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбург. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге двое мужчин ограбили табачный магазин. Ущерб составил около 70-ти тысяч рублей.

Грабители разбили дверь Фото: читатель Е1

Ущерб составил примерно 50 тысяч рублей Фото: читатель Е1