28 августа 2022
27 августа 2022

В Екатеринбурге неизвестные ограбили табачный магазин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
Двое екатеринбуржцев ночью ограбили табачный магазин Фото:

В Екатеринбурге двое неизвестных мужчин ночью проникли в табачный магазин и забрали товар, ущерб оценивается в 70 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель.

«Примерно в три часа ночи 28 августа, двое неизвестных вскрыли две двери и рольставни табачного магазина. Мужчины устроили там погром, унеся с собой имущества примерно на 70 тысяч рублей», — рассказал читатель сообществу «Уралмаш-Эльмаш.РФ — новости района» в соцсети «ВКонтакте». Происходящее внутри попало на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошел в микрорайоне Эльмаш на улице Фрезеровщиков, 27. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец разбил дверь кирпичом и забрал товар с прилавков магазина с электронными сигаретами. Также агентство рассказывало, что в Верхней Салде свердловчанин разбил окна и изрезал рекламные плакаты. По словам очевидцев, это произошло спустя сутки после открытия магазина.

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В Екатеринбурге двое неизвестных мужчин ночью проникли в табачный магазин и забрали товар, ущерб оценивается в 70 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель. «Примерно в три часа ночи 28 августа, двое неизвестных вскрыли две двери и рольставни табачного магазина. Мужчины устроили там погром, унеся с собой имущества примерно на 70 тысяч рублей», — рассказал читатель сообществу «Уралмаш-Эльмаш.РФ — новости района» в соцсети «ВКонтакте». Происходящее внутри попало на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел в микрорайоне Эльмаш на улице Фрезеровщиков, 27. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец разбил дверь кирпичом и забрал товар с прилавков магазина с электронными сигаретами. Также агентство рассказывало, что в Верхней Салде свердловчанин разбил окна и изрезал рекламные плакаты. По словам очевидцев, это произошло спустя сутки после открытия магазина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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