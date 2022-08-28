В Екатеринбурге неизвестные ограбили табачный магазин. Видео

29 августа 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

Двое екатеринбуржцев ночью ограбили табачный магазин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге двое неизвестных мужчин ночью проникли в табачный магазин и забрали товар, ущерб оценивается в 70 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель. «Примерно в три часа ночи 28 августа, двое неизвестных вскрыли две двери и рольставни табачного магазина. Мужчины устроили там погром, унеся с собой имущества примерно на 70 тысяч рублей», — рассказал читатель сообществу «Уралмаш-Эльмаш.РФ — новости района» в соцсети «ВКонтакте». Происходящее внутри попало на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел в микрорайоне Эльмаш на улице Фрезеровщиков, 27. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец разбил дверь кирпичом и забрал товар с прилавков магазина с электронными сигаретами. Также агентство рассказывало, что в Верхней Салде свердловчанин разбил окна и изрезал рекламные плакаты. По словам очевидцев, это произошло спустя сутки после открытия магазина.

В Екатеринбурге двое неизвестных мужчин ночью проникли в табачный магазин и забрали товар, ущерб оценивается в 70 тысяч рублей. Об этом рассказал читатель. «Примерно в три часа ночи 28 августа, двое неизвестных вскрыли две двери и рольставни табачного магазина. Мужчины устроили там погром, унеся с собой имущества примерно на 70 тысяч рублей», — рассказал читатель сообществу «Уралмаш-Эльмаш.РФ — новости района» в соцсети «ВКонтакте». Происходящее внутри попало на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел в микрорайоне Эльмаш на улице Фрезеровщиков, 27. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец разбил дверь кирпичом и забрал товар с прилавков магазина с электронными сигаретами. Также агентство рассказывало, что в Верхней Салде свердловчанин разбил окна и изрезал рекламные плакаты. По словам очевидцев, это произошло спустя сутки после открытия магазина.