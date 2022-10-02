В Тюменской области устанавливают личность мужчины, которого насмерть сбили на трассе

03 октября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники УГИБДД по Тюменской области устанавливают личность неизвестного мужчины, которого насмерть сбили на региональной трассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «2 октября в восьмом часу вечера на девятом километре автодороги Исетское — Упорово автомобилем Lada Vesta сбит мужчина, который шел по проезжей части в попутном с движением направлении. Личность погибшего не установлена, это мужчина примерно 50-60 лет», — рассказали URA.RU в УГИБДД области. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. С места ДТП пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. Экспертиза показала, что 29-летний водитель автомобиля, сбившего пешехода, был трезв.

Сотрудники УГИБДД по Тюменской области устанавливают личность неизвестного мужчины, которого насмерть сбили на региональной трассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «2 октября в восьмом часу вечера на девятом километре автодороги Исетское — Упорово автомобилем Lada Vesta сбит мужчина, который шел по проезжей части в попутном с движением направлении. Личность погибшего не установлена, это мужчина примерно 50-60 лет», — рассказали URA.RU в УГИБДД области. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. С места ДТП пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. Экспертиза показала, что 29-летний водитель автомобиля, сбившего пешехода, был трезв.