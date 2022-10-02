В Тюменской области устанавливают личность мужчины, которого насмерть сбили на трассе

Сотрудники УГИБДД по Тюменской области устанавливают личность неизвестного мужчины, которого насмерть сбили на региональной трассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«2 октября в восьмом часу вечера на девятом километре автодороги Исетское — Упорово автомобилем Lada Vesta сбит мужчина, который шел по проезжей части в попутном с движением направлении. Личность погибшего не установлена, это мужчина примерно 50-60 лет», — рассказали URA.RU в УГИБДД области.
На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. С места ДТП пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. Экспертиза показала, что 29-летний водитель автомобиля, сбившего пешехода, был трезв.
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