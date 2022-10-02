02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В Тюменской области устанавливают личность мужчины, которого насмерть сбили на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли Фото:

Сотрудники УГИБДД по Тюменской области устанавливают личность неизвестного мужчины, которого насмерть сбили на региональной трассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«2 октября в восьмом часу вечера на девятом километре автодороги Исетское — Упорово автомобилем Lada Vesta сбит мужчина, который шел по проезжей части в попутном с движением направлении. Личность погибшего не установлена, это мужчина примерно 50-60 лет», — рассказали URA.RU в УГИБДД области.

На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. С места ДТП пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. Экспертиза показала, что 29-летний водитель автомобиля, сбившего пешехода, был трезв.

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Сотрудники УГИБДД по Тюменской области устанавливают личность неизвестного мужчины, которого насмерть сбили на региональной трассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «2 октября в восьмом часу вечера на девятом километре автодороги Исетское — Упорово автомобилем Lada Vesta сбит мужчина, который шел по проезжей части в попутном с движением направлении. Личность погибшего не установлена, это мужчина примерно 50-60 лет», — рассказали URA.RU в УГИБДД области. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. С места ДТП пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. Экспертиза показала, что 29-летний водитель автомобиля, сбившего пешехода, был трезв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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