В Пермском крае власти ищут подрядчика для газификации поселка

Юсьвинская администрация объявила конкурс на газификацию поселка Майкор

На работы по газификации поселка планируют выделить более 1,1 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края объявило конкурс на газификацию поселка Майкор с населением около 2,8 тысяч жителей. Начальная и максимальная цена контракта — более 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в конкурсной документации, размещенной в сервисе «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (АСТ-Сбербанк).

«Выполнение пуско-наладочных работ по пуску и присоединению газа в поселке Майкор. Заказчик — администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Источник финансирования — бюджет муниципального образования и краевой бюджет. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30.04.2023», — сообщается в конкурсном техзадании.

По условиям конкурса, подрядчик должен провести очистку полости и испытания газопроводов, после чего в два этапа завершить все работы по пуску и присоединению газа. Начальная и максимальная цена контракта — более 1,1 млн рублей. Дата подведения итогов конкурса — 11 октября 2022 года. Майкорское сельское поселение находится на севере края и входит в состав Коми-Пермяцкого округа. По данным сайта местной администрации, в населенном пункте проживает около 2,8 тысяч жителей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае жители поселка Пальники не могут добиться проведения газа в свои дома, несмотря на то, что находятся в программе догазификации, а также имеют заключенные договоры на проведение работ. В ситуацию вмешалось Пермское УФАС, которое проводит проверку.