Махонин дал задание подчиненным в связи с мобилизацией

Губернатор Махонин поручил проверить мобилизованных пермяков в Тюмени

03 октября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Махонин поручил министру съездить в Тюмень Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Виктору Батмазову съездить с проверкой в Тюмень, куда для учений были направлены мобилизованные жители Прикамья. Видеоинтервью Махонина опубликовано в telegram-канале «Компрос», который связан с администрацией губернатора. «В ближайшее время Виктор Батмазов съездит в Тюменскую область, посмотрит, как пермяки располагаются там. В рамках визита в Москву я говорил с губернатором Тюменской области Александром Моором, выяснял как обеспечивается размещение жителей Пермского края. Там все организовано хорошо, на самом высоком уровне», — отметил Дмитрий Махонин. После жалоб на размещение пермяков в учебном центре в Елани в Свердловской области Дмитрий Махонин поручил Батмазову провести проверку. Глава минтербеза съездил в Елань и отчитался, что все проблемы решены. Из Перми было отправлено в Елань и Тюмень пять эшелонов с мобилизованными жителями края. План по мобилизации, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, в регионе выполнен на 100%.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Виктору Батмазову съездить с проверкой в Тюмень, куда для учений были направлены мобилизованные жители Прикамья. Видеоинтервью Махонина опубликовано в telegram-канале «Компрос», который связан с администрацией губернатора. «В ближайшее время Виктор Батмазов съездит в Тюменскую область, посмотрит, как пермяки располагаются там. В рамках визита в Москву я говорил с губернатором Тюменской области Александром Моором, выяснял как обеспечивается размещение жителей Пермского края. Там все организовано хорошо, на самом высоком уровне», — отметил Дмитрий Махонин. После жалоб на размещение пермяков в учебном центре в Елани в Свердловской области Дмитрий Махонин поручил Батмазову провести проверку. Глава минтербеза съездил в Елань и отчитался, что все проблемы решены. Из Перми было отправлено в Елань и Тюмень пять эшелонов с мобилизованными жителями края. План по мобилизации, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, в регионе выполнен на 100%.