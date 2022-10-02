02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Махонин дал задание подчиненным в связи с мобилизацией

Губернатор Махонин поручил проверить мобилизованных пермяков в Тюмени
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Подписание соглашения правительства Пермского края с авиакомпанией Nordwind и аэропортом Большое Савино. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поручил министру съездить в Тюмень Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Виктору Батмазову съездить с проверкой в Тюмень, куда для учений были направлены мобилизованные жители Прикамья. Видеоинтервью Махонина опубликовано в telegram-канале «Компрос», который связан с администрацией губернатора.

«В ближайшее время Виктор Батмазов съездит в Тюменскую область, посмотрит, как пермяки располагаются там. В рамках визита в Москву я говорил с губернатором Тюменской области Александром Моором, выяснял как обеспечивается размещение жителей Пермского края. Там все организовано хорошо, на самом высоком уровне», — отметил Дмитрий Махонин.

После жалоб на размещение пермяков в учебном центре в Елани в Свердловской области Дмитрий Махонин поручил Батмазову провести проверку. Глава минтербеза съездил в Елань и отчитался, что все проблемы решены. Из Перми было отправлено в Елань и Тюмень пять эшелонов с мобилизованными жителями края. План по мобилизации, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, в регионе выполнен на 100%.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Виктору Батмазову съездить с проверкой в Тюмень, куда для учений были направлены мобилизованные жители Прикамья. Видеоинтервью Махонина опубликовано в telegram-канале «Компрос», который связан с администрацией губернатора. «В ближайшее время Виктор Батмазов съездит в Тюменскую область, посмотрит, как пермяки располагаются там. В рамках визита в Москву я говорил с губернатором Тюменской области Александром Моором, выяснял как обеспечивается размещение жителей Пермского края. Там все организовано хорошо, на самом высоком уровне», — отметил Дмитрий Махонин. После жалоб на размещение пермяков в учебном центре в Елани в Свердловской области Дмитрий Махонин поручил Батмазову провести проверку. Глава минтербеза съездил в Елань и отчитался, что все проблемы решены. Из Перми было отправлено в Елань и Тюмень пять эшелонов с мобилизованными жителями края. План по мобилизации, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, в регионе выполнен на 100%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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