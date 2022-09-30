Со сборного пункта Пермского края на железнодорожную станцию Пермь-2 (далее в учебный центр) отправился последний шестой эшелон мобилизованных, состоящий из офицеров запаса. Об этом рассказал корреcпондент URA.RU с места событий.
«Мобилизованные офицеры грузятся в автобус. С собой они повезут гуманитарный груз», — уточнил корреспондент агентства. Предположительно, пермяки отправляются в Елань.
Ранее URA.RU писало, что предпоследний пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в тюменское военное училище. Процессом руководил военный комиссар региона Александр Коковин. Пермский край выполнил установленное задание по частичной мобилизации жителей на 100%. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября.
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Со сборного пункта Пермского края на железнодорожную станцию Пермь-2 (далее в учебный центр) отправился последний шестой эшелон мобилизованных, состоящий из офицеров запаса. Об этом рассказал корреcпондент URA.RU с места событий. «Мобилизованные офицеры грузятся в автобус. С собой они повезут гуманитарный груз», — уточнил корреспондент агентства. Предположительно, пермяки отправляются в Елань. Ранее URA.RU писало, что предпоследний пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в тюменское военное училище. Процессом руководил военный комиссар региона Александр Коковин. Пермский край выполнил установленное задание по частичной мобилизации жителей на 100%. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября.