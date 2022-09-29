Пермский край на 100% выполнил план по мобилизации

Из Перми 1 октября уходит последний эшелон
новость из сюжетаМобилизация в России
Пермский край выполнил установленное задание по частичной мобилизации жителей. Об этом URA.RU сообщил источник в одном из силовых ведомств.
«План выполнен на 100%. Завтра уходит последний эшелон. Он полностью состоит из офицеров», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора отказались от комментариев.
Ранее о выполнении планов по мобилизации сообщал пермский военком Александр Коковин. Из Перми отправлено уже четыре эшелона в Елань (Свердловская область) и Тюмень. ОНФ добился отмены призыва для студента из Чайковского. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.
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