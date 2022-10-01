Губернатор Махонин организовал проверку в учебном центре Елани. Видео 01 октября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 + По словам главы региона, сложности возникли из-за большого количества призывников, приехавших одновременно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина министр территориальной безопасности Прикамья, генерал-майор Виктор Батмазов посетил Елань (Свердловская область), куда отправлены мобилизованные из Прикамья. Ранее сообщалось о сложностях, которые возникли из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. «На сегодня все проблемы решены. Нашим мужикам выдали форму, они спят в казармах, с питанием тоже все нормально, привезли аптечки», — написал Махонин в своем telegram-канале. О том, что Пермский край на 100% выполнил установленное задание по частичной мобилизации, URA.RU уже писало. 30 сентября пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище. Днем ранее солдат, отправляющихся на подготовку в учебные центры, проводил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Президент России Владимир Путин сообщил о запуске частичной мобилизации граждан в конце сентября. Мобилизация проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина министр территориальной безопасности Прикамья, генерал-майор Виктор Батмазов посетил Елань (Свердловская область), куда отправлены мобилизованные из Прикамья. Ранее сообщалось о сложностях, которые возникли из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. «На сегодня все проблемы решены. Нашим мужикам выдали форму, они спят в казармах, с питанием тоже все нормально, привезли аптечки», — написал Махонин в своем telegram-канале. О том, что Пермский край на 100% выполнил установленное задание по частичной мобилизации, URA.RU уже писало. 30 сентября пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище. Днем ранее солдат, отправляющихся на подготовку в учебные центры, проводил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Президент России Владимир Путин сообщил о запуске частичной мобилизации граждан в конце сентября. Мобилизация проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям