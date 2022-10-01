Губернатор Махонин организовал проверку в учебном центре Елани. Видео

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
По словам главы региона, сложности возникли из-за большого количества призывников, приехавших одновременно Фото:
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Мобилизация в России

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина министр территориальной безопасности Прикамья, генерал-майор Виктор Батмазов посетил Елань (Свердловская область), куда отправлены мобилизованные из Прикамья. Ранее сообщалось о сложностях, которые возникли из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов.

«На сегодня все проблемы решены. Нашим мужикам выдали форму, они спят в казармах, с питанием тоже все нормально, привезли аптечки», — написал Махонин в своем telegram-канале.

О том, что Пермский край на 100% выполнил установленное задание по частичной мобилизации, URA.RU уже писало. 30 сентября пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище. Днем ранее солдат, отправляющихся на подготовку в учебные центры, проводил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Президент России Владимир Путин сообщил о запуске частичной мобилизации граждан в конце сентября. Мобилизация проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.

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По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина министр территориальной безопасности Прикамья, генерал-майор Виктор Батмазов посетил Елань (Свердловская область), куда отправлены мобилизованные из Прикамья. Ранее сообщалось о сложностях, которые возникли из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. «На сегодня все проблемы решены. Нашим мужикам выдали форму, они спят в казармах, с питанием тоже все нормально, привезли аптечки», — написал Махонин в своем telegram-канале. О том, что Пермский край на 100% выполнил установленное задание по частичной мобилизации, URA.RU уже писало. 30 сентября пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище. Днем ранее солдат, отправляющихся на подготовку в учебные центры, проводил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Президент России Владимир Путин сообщил о запуске частичной мобилизации граждан в конце сентября. Мобилизация проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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