02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Настоятель храма пригласил пермяков получить навыки боевой подготовки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, священник, армия, военные, солдаты, поп, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, благословление, контрактники
Настоятель храма ранее сам отправился в зону проведения СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Настоятель Белогорского монастыря в Пермском крае отец Дорофей, уехавший на фронт, пригласил пермяков получить навыки боевой подготовки. Видеообращение священнослужителя опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Для всех, кто должен попасть под мобилизацию, для всех, кто желает пойти [на фронт] добровольцем, наш центр военно-спортивной подготовки „Стрелец“, который создавался на базе патриотических православных клубов, объявляет подготовку. Кто желает получить необходимые навыки по боевой, тактической, медицинской и инженерной подготовке, получить необходимые навыки для защиты нашего Отечества», — сказал отец Дорофей.

Отец Дорофей около 10 лет являлся настоятелем (игуменом) Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря в Кунгурском районе Пермского края. В конце сентября он отправился в зону проведения специальной военной операции. Это произошло вскоре после начала частичной мобилизации в России, о которой объявил президент Владимир Путин.

С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация. По словам Путина, ее главная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Настоятель Белогорского монастыря в Пермском крае отец Дорофей, уехавший на фронт, пригласил пермяков получить навыки боевой подготовки. Видеообращение священнослужителя опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Для всех, кто должен попасть под мобилизацию, для всех, кто желает пойти [на фронт] добровольцем, наш центр военно-спортивной подготовки „Стрелец“, который создавался на базе патриотических православных клубов, объявляет подготовку. Кто желает получить необходимые навыки по боевой, тактической, медицинской и инженерной подготовке, получить необходимые навыки для защиты нашего Отечества», — сказал отец Дорофей. Отец Дорофей около 10 лет являлся настоятелем (игуменом) Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря в Кунгурском районе Пермского края. В конце сентября он отправился в зону проведения специальной военной операции. Это произошло вскоре после начала частичной мобилизации в России, о которой объявил президент Владимир Путин. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация. По словам Путина, ее главная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...