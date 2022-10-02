Настоятель храма пригласил пермяков получить навыки боевой подготовки. Видео

03 октября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Настоятель храма ранее сам отправился в зону проведения СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Настоятель Белогорского монастыря в Пермском крае отец Дорофей, уехавший на фронт, пригласил пермяков получить навыки боевой подготовки. Видеообращение священнослужителя опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Для всех, кто должен попасть под мобилизацию, для всех, кто желает пойти [на фронт] добровольцем, наш центр военно-спортивной подготовки „Стрелец“, который создавался на базе патриотических православных клубов, объявляет подготовку. Кто желает получить необходимые навыки по боевой, тактической, медицинской и инженерной подготовке, получить необходимые навыки для защиты нашего Отечества», — сказал отец Дорофей. Отец Дорофей около 10 лет являлся настоятелем (игуменом) Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря в Кунгурском районе Пермского края. В конце сентября он отправился в зону проведения специальной военной операции. Это произошло вскоре после начала частичной мобилизации в России, о которой объявил президент Владимир Путин. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация. По словам Путина, ее главная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Настоятель Белогорского монастыря в Пермском крае отец Дорофей, уехавший на фронт, пригласил пермяков получить навыки боевой подготовки. Видеообращение священнослужителя опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Для всех, кто должен попасть под мобилизацию, для всех, кто желает пойти [на фронт] добровольцем, наш центр военно-спортивной подготовки „Стрелец“, который создавался на базе патриотических православных клубов, объявляет подготовку. Кто желает получить необходимые навыки по боевой, тактической, медицинской и инженерной подготовке, получить необходимые навыки для защиты нашего Отечества», — сказал отец Дорофей. Отец Дорофей около 10 лет являлся настоятелем (игуменом) Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря в Кунгурском районе Пермского края. В конце сентября он отправился в зону проведения специальной военной операции. Это произошло вскоре после начала частичной мобилизации в России, о которой объявил президент Владимир Путин. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация. По словам Путина, ее главная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.