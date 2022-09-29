Настоятель пермского монастыря отправился на фронт

30 сентября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Игумен Белогорского монастыря попросил молиться за него Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Игумен (настоятель) Белогорского Свято-Николаевскоо мужского монастыря, отец Дорофей отправился на фронт. Об этом сообщается на странице «Православные миряне Пермского края». «Ушел на фронт о.Дорофей, который был игуменом Белогорского монастыря около 10 лет. Будет молиться с нашими воинами, встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать. Просил молитв. И пожелал нам всем нам мира, счастья, добра и правды, чувства правды в сердце от Бога», — написано в соцсети. Телефоны монастыря, а также секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки оказались недоступны для связи. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля. О ее проведении объявил президент РФ Владимир Путин. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации. В Пермском крае накануне в учебный центр, расположенный в Тюмени, отправился четвертый эшелон с мобилизованными. Проводить пермяков пришел губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Игумен (настоятель) Белогорского Свято-Николаевскоо мужского монастыря, отец Дорофей отправился на фронт. Об этом сообщается на странице «Православные миряне Пермского края». «Ушел на фронт о.Дорофей, который был игуменом Белогорского монастыря около 10 лет. Будет молиться с нашими воинами, встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать. Просил молитв. И пожелал нам всем нам мира, счастья, добра и правды, чувства правды в сердце от Бога», — написано в соцсети. Телефоны монастыря, а также секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки оказались недоступны для связи. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля. О ее проведении объявил президент РФ Владимир Путин. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации. В Пермском крае накануне в учебный центр, расположенный в Тюмени, отправился четвертый эшелон с мобилизованными. Проводить пермяков пришел губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.