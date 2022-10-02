02 октября 2022

Источник: статусные свердловские журналисты покинули Россию

Свердловские журналисты Максим Путинцев и Богдан Кульчицкий уехали в Казахстан в конце сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Максим Путинцев и Богдан Кульчицкий пересекли границу с Казахстаном в конце сентября Фото:

Журналист «Четвертого канала», экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» Максим Путинцев, с лета ставший замдиректора ФК «Урал», и директор издания «66.ru» Богдан Кульчицкий в конце сентября уехали из России в Казахстан. Об этом URA.RU сообщил источник, осведомленный о передвижении журналистов.

«Богдан Кульчицкий выехал из России 23 сентября через погранпереход Петухово. Максим Путинцев уехал позднее — 27 сентября, он пересек границу через погранпереход Звериноголовское. Оба журналиста уезжали на автомобилях», — сообщил собеседник агентства.

Причины отъезда выяснить не удалось. Однако инсайдер подчеркнул, что в августе и конце сентября Россию покинули еще несколько свердловских журналистов.

Сам Кульчицкий в разговоре с URA.RU не подтвердил, что уехал в Казахстан, уточнив, что отправился в путешествие на машине. Агентство попыталось связаться с Максимом Путинцевым. Он и представитель «Четвертого канала» не ответили на звонок корреспондента. В редакцию направлен запрос, ответа на который на момент публикации не поступило. Представитель ФК «Урал» сообщил URA.RU, что Путинцев продолжает работать на должности заместителя президента клуба, однако не смог ответить на вопрос, присутствует ли журналист на рабочем месте.

Ранее сообщалось о крупных пробках на границе с Казахстаном, образовавшихся в конце сентября. Кроме этого, очереди были замечены на границе с Грузией.

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Журналист «Четвертого канала», экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» Максим Путинцев, с лета ставший замдиректора ФК «Урал», и директор издания «66.ru» Богдан Кульчицкий в конце сентября уехали из России в Казахстан. Об этом URA.RU сообщил источник, осведомленный о передвижении журналистов. «Богдан Кульчицкий выехал из России 23 сентября через погранпереход Петухово. Максим Путинцев уехал позднее — 27 сентября, он пересек границу через погранпереход Звериноголовское. Оба журналиста уезжали на автомобилях», — сообщил собеседник агентства. Причины отъезда выяснить не удалось. Однако инсайдер подчеркнул, что в августе и конце сентября Россию покинули еще несколько свердловских журналистов. Сам Кульчицкий в разговоре с URA.RU не подтвердил, что уехал в Казахстан, уточнив, что отправился в путешествие на машине. Агентство попыталось связаться с Максимом Путинцевым. Он и представитель «Четвертого канала» не ответили на звонок корреспондента. В редакцию направлен запрос, ответа на который на момент публикации не поступило. Представитель ФК «Урал» сообщил URA.RU, что Путинцев продолжает работать на должности заместителя президента клуба, однако не смог ответить на вопрос, присутствует ли журналист на рабочем месте. Ранее сообщалось о крупных пробках на границе с Казахстаном, образовавшихся в конце сентября. Кроме этого, очереди были замечены на границе с Грузией.
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