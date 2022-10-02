Пермский оборонный завод вышел на максимальный объем производства РСЗО

«Мотовилихинские заводы» (Пермский край) вышли на максимальный объем производства боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщает корпорация «Ростех».
«Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ вырос в разы по сравнению с прошлым годом. Сейчас он достигает объемов, которых не было последние десять лет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ростех.
Отмечается также, что часть непрофильных активов «Мотовилихинских заводов» выставлена на торги. В госкорпорации заявляют, что они не задействованы в основной деятельности предприятия. Сейчас для выполнения гособоронзаказа завод работает в три смены.
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