02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Пермский оборонный завод вышел на максимальный объем производства РСЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, рсзо град
На пермском предприятии производят РСЗО Фото:

«Мотовилихинские заводы» (Пермский край) вышли на максимальный объем производства боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщает корпорация «Ростех».

«Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ вырос в разы по сравнению с прошлым годом. Сейчас он достигает объемов, которых не было последние десять лет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ростех.

Отмечается также, что часть непрофильных активов «Мотовилихинских заводов» выставлена на торги. В госкорпорации заявляют, что они не задействованы в основной деятельности предприятия. Сейчас для выполнения гособоронзаказа завод работает в три смены.

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«Мотовилихинские заводы» (Пермский край) вышли на максимальный объем производства боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщает корпорация «Ростех». «Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ вырос в разы по сравнению с прошлым годом. Сейчас он достигает объемов, которых не было последние десять лет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ростех. Отмечается также, что часть непрофильных активов «Мотовилихинских заводов» выставлена на торги. В госкорпорации заявляют, что они не задействованы в основной деятельности предприятия. Сейчас для выполнения гособоронзаказа завод работает в три смены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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