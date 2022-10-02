02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Курганских школьников кормили печенью с неверным сроком годности

© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в промышленном техникуме. Курган, борщ, столовая, еда, школьная столовая, питание, школьное питание
Бизнесмен направил продукты в столовые 36 соцучреждений региона Фото:

В Курганской области 36 школ, детсадов и больниц приобрели говяжью печень, срок годности которой был незаконно увеличен предпринимателем. Данная информация была размещена 3 октября на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Уполномоченное лицо предпринимателя при оформлении производственного сертификата незаконно осуществило перевод импортной печени в… ГОСТ первой категории и неправомерно изменило дату выработки продукции (с февраля 2021 года на сентябрь 2022 года), тем самым увеличив срок годности продукции. <…> Данная продукция с измененными сроками выпуска и годности поступила в адрес 7 медицинских, 14 детских дошкольных и 15 образовательных учреждений Курганской области», — указано в сообщении.

Также даты выработки и сроки годности были изменены бизнесменом еще раз у двух партии продукции. По данным управления, предприниматель получил тонну говяжьей печени из Уругвая с датой выработки февраль—апрель 2021 года и сроком годности до февраля—апреля 2023 года. В управлении считают, что срок годности был увеличен из-за того, что детей нельзя кормить субпродуктами, к которым относится печень, со сроками годности более шести месяцев.

Бизнесмену выдали предостережение и заблокировали его в системе «Меркурий». Представители управления направили письма областные департаменты образования и науки и здравоохранения, а также прокуратуру и УМВД региона.

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В Курганской области 36 школ, детсадов и больниц приобрели говяжью печень, срок годности которой был незаконно увеличен предпринимателем. Данная информация была размещена 3 октября на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Уполномоченное лицо предпринимателя при оформлении производственного сертификата незаконно осуществило перевод импортной печени в… ГОСТ первой категории и неправомерно изменило дату выработки продукции (с февраля 2021 года на сентябрь 2022 года), тем самым увеличив срок годности продукции. <…> Данная продукция с измененными сроками выпуска и годности поступила в адрес 7 медицинских, 14 детских дошкольных и 15 образовательных учреждений Курганской области», — указано в сообщении. Также даты выработки и сроки годности были изменены бизнесменом еще раз у двух партии продукции. По данным управления, предприниматель получил тонну говяжьей печени из Уругвая с датой выработки февраль—апрель 2021 года и сроком годности до февраля—апреля 2023 года. В управлении считают, что срок годности был увеличен из-за того, что детей нельзя кормить субпродуктами, к которым относится печень, со сроками годности более шести месяцев. Бизнесмену выдали предостережение и заблокировали его в системе «Меркурий». Представители управления направили письма областные департаменты образования и науки и здравоохранения, а также прокуратуру и УМВД региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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