Курганских школьников кормили печенью с неверным сроком годности

03 октября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Бизнесмен направил продукты в столовые 36 соцучреждений региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 36 школ, детсадов и больниц приобрели говяжью печень, срок годности которой был незаконно увеличен предпринимателем. Данная информация была размещена 3 октября на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Уполномоченное лицо предпринимателя при оформлении производственного сертификата незаконно осуществило перевод импортной печени в… ГОСТ первой категории и неправомерно изменило дату выработки продукции (с февраля 2021 года на сентябрь 2022 года), тем самым увеличив срок годности продукции. <…> Данная продукция с измененными сроками выпуска и годности поступила в адрес 7 медицинских, 14 детских дошкольных и 15 образовательных учреждений Курганской области», — указано в сообщении. Также даты выработки и сроки годности были изменены бизнесменом еще раз у двух партии продукции. По данным управления, предприниматель получил тонну говяжьей печени из Уругвая с датой выработки февраль—апрель 2021 года и сроком годности до февраля—апреля 2023 года. В управлении считают, что срок годности был увеличен из-за того, что детей нельзя кормить субпродуктами, к которым относится печень, со сроками годности более шести месяцев. Бизнесмену выдали предостережение и заблокировали его в системе «Меркурий». Представители управления направили письма областные департаменты образования и науки и здравоохранения, а также прокуратуру и УМВД региона.

В Курганской области 36 школ, детсадов и больниц приобрели говяжью печень, срок годности которой был незаконно увеличен предпринимателем. Данная информация была размещена 3 октября на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Уполномоченное лицо предпринимателя при оформлении производственного сертификата незаконно осуществило перевод импортной печени в… ГОСТ первой категории и неправомерно изменило дату выработки продукции (с февраля 2021 года на сентябрь 2022 года), тем самым увеличив срок годности продукции. <…> Данная продукция с измененными сроками выпуска и годности поступила в адрес 7 медицинских, 14 детских дошкольных и 15 образовательных учреждений Курганской области», — указано в сообщении. Также даты выработки и сроки годности были изменены бизнесменом еще раз у двух партии продукции. По данным управления, предприниматель получил тонну говяжьей печени из Уругвая с датой выработки февраль—апрель 2021 года и сроком годности до февраля—апреля 2023 года. В управлении считают, что срок годности был увеличен из-за того, что детей нельзя кормить субпродуктами, к которым относится печень, со сроками годности более шести месяцев. Бизнесмену выдали предостережение и заблокировали его в системе «Меркурий». Представители управления направили письма областные департаменты образования и науки и здравоохранения, а также прокуратуру и УМВД региона.