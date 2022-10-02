02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Пермские власти раскрыли, каких врачей не коснется мобилизация

В Пермском крае мобилизуют анестезиологов, хирургов и реаниматологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат мотовилихинского района, ул.Уральская 113. Пермь., военкомат, мобилизация, резервисты, мобилизованные
Списки на бронь для врачей формирует и отправляет в военкоматы минздрав Пермского края Фото:
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Мобилизация в России

В Пермском крае мобилизация не коснется врачей, без которых невозможна бесперебойная работа медучреждений. Списки на бронь для таких специалистов министерство здравоохранения края передает в военные комиссариаты. Об этом URA.RU рассказали в региональном министерстве территориальной безопасности, уточнив, что будут призваны анестезиологи, хирурги и реаниматологи.

«Бронь от мобилизации полагается для тех врачей, без которых не будет обеспечена бесперебойная работа медицинских учреждений. Списки для брони составляет и передает в военкоматы минздрав Пермского края. Остальные врачи могут попасть под мобилизацию. В первую очередь это касается врачей, прошедших срочную службу в армии, военную кафедру, а также врачей-офицеров запаса и действующих врачей-офицеров», — пояснили в минтербезопасности Прикамья.

Данные о количестве врачей, подлежащих мобилизации, а также сроках отправки пермских медиков в зону проведения спецоперации, в минтербезопасности раскрывать отказались. При этом в ведомстве уточнили, что в зону СВО будут призваны анестезиологи, хирурги и реаниматологи.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. URA.RU рассказывало, что из Пермского края в учебные центры, а далее — в зону СВО, отправились шесть эшелонов из числа резервистов. В их числе — действующие и бывшие офицеры.

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В Пермском крае мобилизация не коснется врачей, без которых невозможна бесперебойная работа медучреждений. Списки на бронь для таких специалистов министерство здравоохранения края передает в военные комиссариаты. Об этом URA.RU рассказали в региональном министерстве территориальной безопасности, уточнив, что будут призваны анестезиологи, хирурги и реаниматологи. «Бронь от мобилизации полагается для тех врачей, без которых не будет обеспечена бесперебойная работа медицинских учреждений. Списки для брони составляет и передает в военкоматы минздрав Пермского края. Остальные врачи могут попасть под мобилизацию. В первую очередь это касается врачей, прошедших срочную службу в армии, военную кафедру, а также врачей-офицеров запаса и действующих врачей-офицеров», — пояснили в минтербезопасности Прикамья. Данные о количестве врачей, подлежащих мобилизации, а также сроках отправки пермских медиков в зону проведения спецоперации, в минтербезопасности раскрывать отказались. При этом в ведомстве уточнили, что в зону СВО будут призваны анестезиологи, хирурги и реаниматологи. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. URA.RU рассказывало, что из Пермского края в учебные центры, а далее — в зону СВО, отправились шесть эшелонов из числа резервистов. В их числе — действующие и бывшие офицеры.
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