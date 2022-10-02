02 октября 2022
01 октября 2022

Продавцов тюменского «Ашана» не смутило наличие червей в рыбе. Фото

В тюменском «Ашане» покупатели обнаружили рыбу с червями
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, деликатес, рыба хариус
Претензии покупательницы передали в отдел качества продукции Фото:

Продавцов рыбного отдела тюменского «Ашана» не смутило наличие червей в рыбе, которую для возврата принесла покупательница. Об этом женщина, купившая опасную рыбу, сообщила корреспонденту URA.RU.

«В „Сити Молле“, в „Ашане“, купила рыбу вот с таким сюрпризом. Лично мне не сказали, но между собой говорят, что это не то, что я думаю. Но возврат сделают. Деньги, правда, еще не вернулись. Сказала, что хочу обратной связи от руководства, в течение трех дней пообещали дать ответ. До этого в „Магните“ также покупала минтай и тоже с червями. Теперь уже точно никогда не буду его брать», — сообщает Зинаида.

Агентство связалось с пунктом обслуживания клиентов магазина «Ашан». Там корреспонденту сообщили, что обращение клиентки поступило 2 октября. Девушка предоставила фото, но не саму рыбу. «По протоколу мы зафиксировали жалобу, распечатали чек и оформили возврат денежных средств. Также у нас предусмотрена обратная связь в течение трех дней с момента инцидента. От себя мы также направили письмо в отдел качества. Вся продукция сертифицирована и проходит проверку, этот случай взяли на контроль», — рассказала сотрудница пункта обслуживания клиентов магазина.

Покупательнице пообещали вернуть деньги и разобраться с ситуацией
Ранее в другом магазине покупательница уже приобретала рыбу с червями

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Продавцов рыбного отдела тюменского «Ашана» не смутило наличие червей в рыбе, которую для возврата принесла покупательница. Об этом женщина, купившая опасную рыбу, сообщила корреспонденту URA.RU. «В „Сити Молле“, в „Ашане“, купила рыбу вот с таким сюрпризом. Лично мне не сказали, но между собой говорят, что это не то, что я думаю. Но возврат сделают. Деньги, правда, еще не вернулись. Сказала, что хочу обратной связи от руководства, в течение трех дней пообещали дать ответ. До этого в „Магните“ также покупала минтай и тоже с червями. Теперь уже точно никогда не буду его брать», — сообщает Зинаида. Агентство связалось с пунктом обслуживания клиентов магазина «Ашан». Там корреспонденту сообщили, что обращение клиентки поступило 2 октября. Девушка предоставила фото, но не саму рыбу. «По протоколу мы зафиксировали жалобу, распечатали чек и оформили возврат денежных средств. Также у нас предусмотрена обратная связь в течение трех дней с момента инцидента. От себя мы также направили письмо в отдел качества. Вся продукция сертифицирована и проходит проверку, этот случай взяли на контроль», — рассказала сотрудница пункта обслуживания клиентов магазина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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