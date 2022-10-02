02 октября 2022

Екатеринбуржец исправил ошибку военкомата, чтобы попасть под мобилизацию: «Многие бегут — позорище какое!»

Уроженец Дагестана встал на учет в военкомате Екатеринбурга, чтобы получить повестку о мобилизации
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Екатеринбуржец заявил о готовности ехать на спецоперацию Фото:
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Мобилизация в России

Екатеринбуржец Марат Мехтиев явился в военкомат Чкаловского района встать на учет, куда его не поставили по ошибке, чтобы в дальнейшем получить повестку на мобилизацию. Мужчина объяснил URA.RU, что ему стыдно за соотечественников, которые скрываются от повесток, и он готов защищать Родину.

«Ранее я терял документы, потом восстановил, но военкомат совершил ошибку, на учет не поставил. Сейчас пришел встать на учет, как нормальный человек: если есть во мне нужда, поеду на спецоперацию, бегать не буду. Многие уезжают в Казахстан, Абхазию — позорище какое! А если Америка нападет на Россию — тоже все убегут? Кому-то же надо защитить эти земли», — считает Марат Мехтиев.

Мужчине 39 лет, он родился и вырос в Дагестане, но уже 15 лет живет в Екатеринбурге и работает водителем. Будучи срочником, Мехтиев служил морским пограничником, имеет звание сержанта. «Жена и сыновья отнеслись к моему решению с пониманием. Я готов ехать на спецоперацию хоть по повестке, хоть добровольцем — эти вопросы я решу в военкомате», — объяснил екатеринбуржец.

Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность.

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Екатеринбуржец Марат Мехтиев явился в военкомат Чкаловского района встать на учет, куда его не поставили по ошибке, чтобы в дальнейшем получить повестку на мобилизацию. Мужчина объяснил URA.RU, что ему стыдно за соотечественников, которые скрываются от повесток, и он готов защищать Родину. «Ранее я терял документы, потом восстановил, но военкомат совершил ошибку, на учет не поставил. Сейчас пришел встать на учет, как нормальный человек: если есть во мне нужда, поеду на спецоперацию, бегать не буду. Многие уезжают в Казахстан, Абхазию — позорище какое! А если Америка нападет на Россию — тоже все убегут? Кому-то же надо защитить эти земли», — считает Марат Мехтиев. Мужчине 39 лет, он родился и вырос в Дагестане, но уже 15 лет живет в Екатеринбурге и работает водителем. Будучи срочником, Мехтиев служил морским пограничником, имеет звание сержанта. «Жена и сыновья отнеслись к моему решению с пониманием. Я готов ехать на спецоперацию хоть по повестке, хоть добровольцем — эти вопросы я решу в военкомате», — объяснил екатеринбуржец. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность.
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