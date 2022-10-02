02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В Перми за 18 миллионов продается здание с офисом банка ВТБ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, банкомат, втб, банк втб
В здании находится операционный офис банка Фото:

В Перми выставлено на продажу здание, в котором располагается операционный офис банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продается двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 1306,9 кв. м, с подвалом и теплым пристроем. Адрес — Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул. Машинистов/Лепешинской, д. 49/9. Здание на 80% заполнено арендаторами, 24 организации, в том числе ВТБ банк», — сообщается в объявлении.

Продавец уточняет, что на территории перед зданием оборудована парковка. Налогов и арендных платежей по земельному участку не имеется. Актив продается за 18 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ПАО «Сбербанк» продает помещения филиала, расположенного в Кировском районе города. За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллиона рублей.

На территории перед зданием оборудована парковка
Фото:

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В Перми выставлено на продажу здание, в котором располагается операционный офис банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продается двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 1306,9 кв. м, с подвалом и теплым пристроем. Адрес — Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул. Машинистов/Лепешинской, д. 49/9. Здание на 80% заполнено арендаторами, 24 организации, в том числе ВТБ банк», — сообщается в объявлении. Продавец уточняет, что на территории перед зданием оборудована парковка. Налогов и арендных платежей по земельному участку не имеется. Актив продается за 18 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ПАО «Сбербанк» продает помещения филиала, расположенного в Кировском районе города. За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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