В Перми выставлено на продажу здание, в котором располагается операционный офис банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
«Продается двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 1306,9 кв. м, с подвалом и теплым пристроем. Адрес — Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул. Машинистов/Лепешинской, д. 49/9. Здание на 80% заполнено арендаторами, 24 организации, в том числе ВТБ банк», — сообщается в объявлении.
Продавец уточняет, что на территории перед зданием оборудована парковка. Налогов и арендных платежей по земельному участку не имеется. Актив продается за 18 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ПАО «Сбербанк» продает помещения филиала, расположенного в Кировском районе города. За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллиона рублей.
На территории перед зданием оборудована парковка
Фото: сайт «Авито»
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В Перми выставлено на продажу здание, в котором располагается операционный офис банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продается двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 1306,9 кв. м, с подвалом и теплым пристроем. Адрес — Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул. Машинистов/Лепешинской, д. 49/9. Здание на 80% заполнено арендаторами, 24 организации, в том числе ВТБ банк», — сообщается в объявлении. Продавец уточняет, что на территории перед зданием оборудована парковка. Налогов и арендных платежей по земельному участку не имеется. Актив продается за 18 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ПАО «Сбербанк» продает помещения филиала, расположенного в Кировском районе города. За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллиона рублей.