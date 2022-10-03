Кремль: границы Запорожья и Херсонской области определят местные жители

03 октября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков объяснил как будет решаться вопрос с границами регионов, вошедших в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Границы Запорожской и Херсонской областей определят жители этих регионов. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Границы ЛНР и ДНР будут соответствовать границам 2014 года. По границам Запорожской и Херсонской областей еще предстоит посоветоваться с жителями этих регионов. Не могу назвать пока, в каком формате будут проходить эти совещания, но на этот выбор может повлиять мнение самих жителей. Точно можно сказать, что это не будет проходить в формате референдума. До начала дискуссий Владимир Путин пока не будет подписывать никакой закон о границах. Формулировка останется такой же», — заявил Песков.

Границы Запорожской и Херсонской областей определят жители этих регионов. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Границы ЛНР и ДНР будут соответствовать границам 2014 года. По границам Запорожской и Херсонской областей еще предстоит посоветоваться с жителями этих регионов. Не могу назвать пока, в каком формате будут проходить эти совещания, но на этот выбор может повлиять мнение самих жителей. Точно можно сказать, что это не будет проходить в формате референдума. До начала дискуссий Владимир Путин пока не будет подписывать никакой закон о границах. Формулировка останется такой же», — заявил Песков.