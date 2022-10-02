Губернатор ХМАО вернула домой мобилизованного, которого покусали собаки

Ошибочно мобилизованный житель Сургута вернулся домой, чтобы продолжить лечение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мобилизованный из Сургута (ХМАО), которого незадолго до отправки в учебный центр искусали собаки, вернулся домой после обращения его семьи к губернатору Наталье Комаровой. Об этом журналисту URA.RU рассказала его девушка на условиях анонимности.

«Мой молодой человек был на больничном до 5 октября, но попал под мобилизацию, и 28 сентября отправился в учебный центр в Омске. Мы обратились к [губернатору ХМАО] Комаровой, и его вернули в Сургут», — прокомментировала девушка ошибочно мобилизованного.

По словам собеседницы агентства, ее молодого человека искусали собаки. Он должен был ходить на перевязки, но в итоге отправился вместе с другими военнослужащими в военно-учебный центр в Омске. После жалобы губернатору 2 октября ошибочно мобилизованного сургутятина вернули домой: он получил отсрочку сроком на полгода, чтобы завершить лечение.

Ранее URA.RU рассказывало о создании комиссии по исправлению ошибок, допущенных в ходе мобилизации. В состав комиссии, созданной по инициативе губернатора Комаровой, вошли сотрудники исполнительных органов власти в сфере труда, занятости населения, образования, здравоохранения, взаимодействия с военным комиссариатом, муниципалитетов.