Власти ХМАО создали комиссию по исправлению ошибок при мобилизации

Комиссия будет исправлять грубые ошибки, допущенные при мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Ханты-Мансийском автономном округе приступает к работе правительственная группа по исправлению ошибок, допущенных при частичной мобилизации граждан. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в округе создана рабочая группа при окружной призывной комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации. Ее цель — обеспечить оперативное решение вопросов и ответы на обращения по частичной мобилизации», — сказали в депсвязей.

В состав группы вошли сотрудники исполнительных органов власти в сфере труда, занятости населения, образования, здравоохранения, взаимодействия с военным комиссариатом, муниципалитетов. Новый орган будет заниматься устранением как системных ошибок, возникших в ходе частичной мобилизации в ХМАО, так и рассмотрением конкретных жалоб югорчан. Новая структура будет взаимодействовать с общероссийским народным фронтом, и уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой. Оставить жалобу по мобилизации можно на сайте правительства ХМАО, кликнув по соответствующему баннеру.

Ранее URA.RU сообщало, что В Ханты-Мансийском автономном округе приступает к работе комиссия по частичной мобилизации. Отправление на территорию специальной военной операции будет лишь после переподготовки. Сначала призовут солдат, старшин, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. В первую очередь должны рассматривать тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, и добровольцев.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.