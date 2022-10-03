Кремль: создание новых блоков в Европе не снизит напряженность

03 октября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на создание нового блока в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле отреагировали на желание Великобритании и Франции создать новый блок для противостояния России и Китаю. Это не будет способствовать стабильности и разрядке существующей напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Создание новых блоков не будет способствовать стабильности, предсказуемости. Это не будет способствовать разрядке той напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся», — заявил представитель Кремля. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон намерены создать новый блок, пишет Reuters. Они намерены совместно противостоять России и Китаю.

В Кремле отреагировали на желание Великобритании и Франции создать новый блок для противостояния России и Китаю. Это не будет способствовать стабильности и разрядке существующей напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Создание новых блоков не будет способствовать стабильности, предсказуемости. Это не будет способствовать разрядке той напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся», — заявил представитель Кремля. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон намерены создать новый блок, пишет Reuters. Они намерены совместно противостоять России и Китаю.