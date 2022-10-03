Кремль: создание новых блоков в Европе не снизит напряженность

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на создание нового блока в Европе Фото:

В Кремле отреагировали на желание Великобритании и Франции создать новый блок для противостояния России и Китаю. Это не будет способствовать стабильности и разрядке существующей напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Создание новых блоков не будет способствовать стабильности, предсказуемости. Это не будет способствовать разрядке той напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся», — заявил представитель Кремля.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон намерены создать новый блок, пишет Reuters. Они намерены совместно противостоять России и Китаю.

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В Кремле отреагировали на желание Великобритании и Франции создать новый блок для противостояния России и Китаю. Это не будет способствовать стабильности и разрядке существующей напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Создание новых блоков не будет способствовать стабильности, предсказуемости. Это не будет способствовать разрядке той напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся», — заявил представитель Кремля. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон намерены создать новый блок, пишет Reuters. Они намерены совместно противостоять России и Китаю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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