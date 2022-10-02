02 октября 2022

Трасс и Макрон создают в Европе новый антироссийский альянс

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Лидеры Британии и Франции хотят создать новый союз против России в Европе Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон предпринимают попытки к созданию нового блока, который будет противостоять России и Китаю. Об этом сообщает издание Reuters.

«Цель — объединить страны-кандидаты в члены ЕС, которые теряют терпение в ожидании членства в блоке, и тем самым противодействовать попыткам России и Китая получить влияние на южных и восточных окраинах Европы», — сообщается в материале. Идея заключается в создании лучших отношений с кандидатами на вступление в Евросоюз — Косово и Албанией, чтобы они перестали надеяться только лишь на инвестиции из России и Китая.

Евросоюз и другие западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России». В ходе спецоперации российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область. Эти территории приняли в состав России по результатам прошедших там референдумов.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон предпринимают попытки к созданию нового блока, который будет противостоять России и Китаю. Об этом сообщает издание Reuters. «Цель — объединить страны-кандидаты в члены ЕС, которые теряют терпение в ожидании членства в блоке, и тем самым противодействовать попыткам России и Китая получить влияние на южных и восточных окраинах Европы», — сообщается в материале. Идея заключается в создании лучших отношений с кандидатами на вступление в Евросоюз — Косово и Албанией, чтобы они перестали надеяться только лишь на инвестиции из России и Китая. Евросоюз и другие западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России». В ходе спецоперации российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область. Эти территории приняли в состав России по результатам прошедших там референдумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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