Трасс и Макрон создают в Европе новый антироссийский альянс

03 октября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Лидеры Британии и Франции хотят создать новый союз против России в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон предпринимают попытки к созданию нового блока, который будет противостоять России и Китаю. Об этом сообщает издание Reuters. «Цель — объединить страны-кандидаты в члены ЕС, которые теряют терпение в ожидании членства в блоке, и тем самым противодействовать попыткам России и Китая получить влияние на южных и восточных окраинах Европы», — сообщается в материале. Идея заключается в создании лучших отношений с кандидатами на вступление в Евросоюз — Косово и Албанией, чтобы они перестали надеяться только лишь на инвестиции из России и Китая. Евросоюз и другие западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России». В ходе спецоперации российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область. Эти территории приняли в состав России по результатам прошедших там референдумов.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон предпринимают попытки к созданию нового блока, который будет противостоять России и Китаю. Об этом сообщает издание Reuters. «Цель — объединить страны-кандидаты в члены ЕС, которые теряют терпение в ожидании членства в блоке, и тем самым противодействовать попыткам России и Китая получить влияние на южных и восточных окраинах Европы», — сообщается в материале. Идея заключается в создании лучших отношений с кандидатами на вступление в Евросоюз — Косово и Албанией, чтобы они перестали надеяться только лишь на инвестиции из России и Китая. Евросоюз и другие западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России». В ходе спецоперации российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область. Эти территории приняли в состав России по результатам прошедших там референдумов.