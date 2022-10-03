Кремль: истерическая позиция Запада мешает восстановлению «Северных потоков»

Дмитрий Песков уверен, что «Северный поток» можно восстановить
«Северный поток» можно восстановить, но на сроки восстановления газопровода повлияет позиция западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Восстановить можно все что угодно. Но вопрос восстановления повисает в воздухе из-за истерической позиции некоторых западных стран. Сложно сказать, на какую международную помощь мы можем рассчитывать в данной ситуации. Перед этим, конечно же, необходимо обследовать дно в радиусе аварии и оценить масштабы бедствия», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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