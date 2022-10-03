Кремль: истерическая позиция Запада мешает восстановлению «Северных потоков»

03 октября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уверен, что «Северный поток» можно восстановить Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Северный поток» можно восстановить, но на сроки восстановления газопровода повлияет позиция западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Восстановить можно все что угодно. Но вопрос восстановления повисает в воздухе из-за истерической позиции некоторых западных стран. Сложно сказать, на какую международную помощь мы можем рассчитывать в данной ситуации. Перед этим, конечно же, необходимо обследовать дно в радиусе аварии и оценить масштабы бедствия», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

«Северный поток» можно восстановить, но на сроки восстановления газопровода повлияет позиция западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Восстановить можно все что угодно. Но вопрос восстановления повисает в воздухе из-за истерической позиции некоторых западных стран. Сложно сказать, на какую международную помощь мы можем рассчитывать в данной ситуации. Перед этим, конечно же, необходимо обследовать дно в радиусе аварии и оценить масштабы бедствия», — заявил Песков в ходе конференц-колла.