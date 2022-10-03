В Кремле оценили предложение Кадырова о применении ядерного оружия

Кремль отверг предложение главы Чечни о применении ядерного оружия

03 октября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков оценил идею Кадырова о применении ядерного оружия на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование Россией ядерного оружия регламентирует соответствующая доктрина, и нет никаких иных соображений по этому поводу. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова применить ядерное оружие на Украине. «У нас использование ядерного оружия происходит на основе соответствующей доктрины. Каких-то иных соображений здесь быть не может», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Кадыров предложил рассмотреть возможность использования маломощного ядерного оружия в конфликте с Украиной. Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности страны. Однако при этом он подчеркивал, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно заявлял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

Использование Россией ядерного оружия регламентирует соответствующая доктрина, и нет никаких иных соображений по этому поводу. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова применить ядерное оружие на Украине. «У нас использование ядерного оружия происходит на основе соответствующей доктрины. Каких-то иных соображений здесь быть не может», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Кадыров предложил рассмотреть возможность использования маломощного ядерного оружия в конфликте с Украиной. Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности страны. Однако при этом он подчеркивал, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно заявлял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.