Кадыров призвал ввести в РФ военное положение и использовать ядерное оружие

01 октября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение на части территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России стоит рассмотреть вариант использования маломощного ядерного оружия в конфликте с Украиной, а также введение военного положение в ряде регионов. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров «По моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности страны. Россию не стоит шантажировать ядерным оружием, добавлял Путин. После этого в Белом доме заявили, что серьезно восприняли заявления России на эту тему. Однако в Кремле заверили, что Москва может использовать ядерное оружие только в тех случаях, которые предусмотрены ядерной доктриной РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим ВСУ обстреливали, в том числе, граничащие с Украиной регионы РФ. В некоторых из них введен повышенный уровень террористической опасности.

России стоит рассмотреть вариант использования маломощного ядерного оружия в конфликте с Украиной, а также введение военного положение в ряде регионов. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров «По моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности страны. Россию не стоит шантажировать ядерным оружием, добавлял Путин. После этого в Белом доме заявили, что серьезно восприняли заявления России на эту тему. Однако в Кремле заверили, что Москва может использовать ядерное оружие только в тех случаях, которые предусмотрены ядерной доктриной РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим ВСУ обстреливали, в том числе, граничащие с Украиной регионы РФ. В некоторых из них введен повышенный уровень террористической опасности.