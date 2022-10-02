02 октября 2022

Идею Текслера по сбору спальников для челябинских мобилизованных поддержали туристы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, мобилизация, отправка призывников
Турснаряжение собирают в офисах «Единой России» и общественных приемных губернатора Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Призыв губернатора Челябинской области Алексея Текслера собрать спальные мешки и туристские коврики для мобилизованных поддержали путешественники. Они обратились к любителям пешего туризма и рыбалки.

«Мы знаем, что среди наших подписчиков много тех, кто увлекается пешим туризмом и рыбалкой. Возможно, у вас есть возможность помочь спальниками и пенками», — обратились администраторы сообщества CHEL.TRAVEL к подписчикам.

Создатели паблика отметили: заказ на пошив зимних спальников уже сделан. При этом, добавили блогеры, есть мобилизованные жители, которых отправят на передовую раньше, чем поступит первая партия. Администраторы группы во «ВКонтакте» высказали солидарность с обращением главы региона.

Текслер обратил внимание на то, что спальные мешки должны быть рассчитаны на отрицательные температуры. Губернатор сообщил, что свои вещи уже передал в пункт сбора. В Челябинске турснаряжение собирают в офисе партии «Единая Россия» на улице Свободы, 153. В других городах сбор ведется в помещениях отделений партии и общественных приемных губернатора.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Планируется проведение трех волн компании. Первая завершилась в конце сентября.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Призыв губернатора Челябинской области Алексея Текслера собрать спальные мешки и туристские коврики для мобилизованных поддержали путешественники. Они обратились к любителям пешего туризма и рыбалки. «Мы знаем, что среди наших подписчиков много тех, кто увлекается пешим туризмом и рыбалкой. Возможно, у вас есть возможность помочь спальниками и пенками», — обратились администраторы сообщества CHEL.TRAVEL к подписчикам. Создатели паблика отметили: заказ на пошив зимних спальников уже сделан. При этом, добавили блогеры, есть мобилизованные жители, которых отправят на передовую раньше, чем поступит первая партия. Администраторы группы во «ВКонтакте» высказали солидарность с обращением главы региона. Текслер обратил внимание на то, что спальные мешки должны быть рассчитаны на отрицательные температуры. Губернатор сообщил, что свои вещи уже передал в пункт сбора. В Челябинске турснаряжение собирают в офисе партии «Единая Россия» на улице Свободы, 153. В других городах сбор ведется в помещениях отделений партии и общественных приемных губернатора. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Планируется проведение трех волн компании. Первая завершилась в конце сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...