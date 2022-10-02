Идею Текслера по сбору спальников для челябинских мобилизованных поддержали туристы

Турснаряжение собирают в офисах «Единой России» и общественных приемных губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Призыв губернатора Челябинской области Алексея Текслера собрать спальные мешки и туристские коврики для мобилизованных поддержали путешественники. Они обратились к любителям пешего туризма и рыбалки.

«Мы знаем, что среди наших подписчиков много тех, кто увлекается пешим туризмом и рыбалкой. Возможно, у вас есть возможность помочь спальниками и пенками», — обратились администраторы сообщества CHEL.TRAVEL к подписчикам.

Создатели паблика отметили: заказ на пошив зимних спальников уже сделан. При этом, добавили блогеры, есть мобилизованные жители, которых отправят на передовую раньше, чем поступит первая партия. Администраторы группы во «ВКонтакте» высказали солидарность с обращением главы региона.

Текслер обратил внимание на то, что спальные мешки должны быть рассчитаны на отрицательные температуры. Губернатор сообщил, что свои вещи уже передал в пункт сбора. В Челябинске турснаряжение собирают в офисе партии «Единая Россия» на улице Свободы, 153. В других городах сбор ведется в помещениях отделений партии и общественных приемных губернатора.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Планируется проведение трех волн компании. Первая завершилась в конце сентября.