Военкомат объяснил, почему югорчанам приходят повестки после выполнения плана по мобилизации

Военкомат ХМАО: жители продолжают получать повестки для уточнения данных

03 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Жителям ХМАО приходят повестки, хотя власти округа объявили о выполнении плана мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Югорчанам после выполнения плана по частичной мобилизации приходят повестки в военкоматы для уточнения данных. Об этом URA.RU рассказали в окружном военном комиссариате после обращений в адрес агентства встревоженных жителей ХМАО. «Моему мужу первую повестку 26 сентября дали, потом обменяли на новую — на 6 октября, хотя в СМИ пишут о том, что набор закрыт», — поделилась жена получившего повестку жителя Нижневартовска. «Брату повестка пришла, и сейчас он на медосмотре, сказали к 10 октября быть собранным», — рассказала еще одна участница чата. Сообщения о повестках появляются и в чатах мессенджеров по мобилизации. В окружном военкомате журналисту URA.RU сообщили, что на неделе отправок мобилизованных не планируется, а повестки рассылаются для последующего уточнения данных. «Люди годами не ходили в военкомат, не отмечались, а у них за это время состав семьи поменялся, дети родились, состояние здоровья ухудшилось, а данных об этом нет. Появилось много несостыковок, которые нужно устранять», — уточнили в военкомате ХМАО. Исключение составляют военнослужащие в запасе, которые подлежат мобилизации в первую очередь. Ими могут заменить мобилизованных, которых по той или иной причине вернули из учебных центров. Ранее URA.RU сообщало о том, что мобилизованные из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области отправятся в зону СВО до 10 октября. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из инсайдеров, который находится на боевом слаживании в военно-учебном центре в Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорчанам после выполнения плана по частичной мобилизации приходят повестки в военкоматы для уточнения данных. Об этом URA.RU рассказали в окружном военном комиссариате после обращений в адрес агентства встревоженных жителей ХМАО. «Моему мужу первую повестку 26 сентября дали, потом обменяли на новую — на 6 октября, хотя в СМИ пишут о том, что набор закрыт», — поделилась жена получившего повестку жителя Нижневартовска. «Брату повестка пришла, и сейчас он на медосмотре, сказали к 10 октября быть собранным», — рассказала еще одна участница чата. Сообщения о повестках появляются и в чатах мессенджеров по мобилизации. В окружном военкомате журналисту URA.RU сообщили, что на неделе отправок мобилизованных не планируется, а повестки рассылаются для последующего уточнения данных. «Люди годами не ходили в военкомат, не отмечались, а у них за это время состав семьи поменялся, дети родились, состояние здоровья ухудшилось, а данных об этом нет. Появилось много несостыковок, которые нужно устранять», — уточнили в военкомате ХМАО. Исключение составляют военнослужащие в запасе, которые подлежат мобилизации в первую очередь. Ими могут заменить мобилизованных, которых по той или иной причине вернули из учебных центров. Ранее URA.RU сообщало о том, что мобилизованные из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области отправятся в зону СВО до 10 октября. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из инсайдеров, который находится на боевом слаживании в военно-учебном центре в Тюмени.