Военный назвал дату отправления мобилизованных из Тюмени, ХМАО и ЯНАО в зону СВО

Мобилизованные из Тюмени, ХМАО и ЯНАО отправятся в зону СВО до 10 октября

03 октября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО ждут отправки в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области отправятся в зону СВО до 10 октября. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из ямальских призывников, который находится на боевом слаживании в Тюмени. «У нас в Тюмени некоторых мобилизованных с Ямала поселили в детском лагере „Снежинка“. Военные сообщили, что курс стрельбы и прочего будет до 10 октября. Нас отправят в зону СВО. Об этом нам сказали командиры», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее, в первую очередь, попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация вооруженного конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

Мобилизованные из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области отправятся в зону СВО до 10 октября. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из ямальских призывников, который находится на боевом слаживании в Тюмени. «У нас в Тюмени некоторых мобилизованных с Ямала поселили в детском лагере „Снежинка“. Военные сообщили, что курс стрельбы и прочего будет до 10 октября. Нас отправят в зону СВО. Об этом нам сказали командиры», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее, в первую очередь, попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация вооруженного конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.