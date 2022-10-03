МИД Италии вызвал российского посла из-за присоединения новых территорий

Российского посла Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел Италии. Об этом сообщается на сайте итальянского ведомства.
«Генсекретарь Фарнезины посол Этторе Франческо Секи выразил решительное осуждение Италии референдумов, проведенных Российской Федерацией по присоединению территорий в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он призвал российские власти отменить эти действия, исход которых Италия не намерена признавать», — говорится в сообщении.
Он также призвал Москву вывести войска с территории Украины. Он также подтвердил намерение Италии и ЕС усилить давление на Россию.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к РФ, местные жители проголосовали за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о новых регионах.
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Российского посла Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел Италии. Об этом сообщается на сайте итальянского ведомства. «Генсекретарь Фарнезины посол Этторе Франческо Секи выразил решительное осуждение Италии референдумов, проведенных Российской Федерацией по присоединению территорий в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он призвал российские власти отменить эти действия, исход которых Италия не намерена признавать», — говорится в сообщении. Он также призвал Москву вывести войска с территории Украины. Он также подтвердил намерение Италии и ЕС усилить давление на Россию. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к РФ, местные жители проголосовали за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о новых регионах.