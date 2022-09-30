Путин объяснил, что будет после присоединения Донбасса к России

Президент представил стратегию разрушения гегемонии США

30 сентября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин прояснил, что будет после присоединения к России Донбасса, Херсонщины и Запорожья Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Что будет после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России объяснил 30 сентября жителям страны и всему миру президент РФ Владимир Путин. Его выступление на церемонии подписания договоров о принятии новых регионов в состав РФ — это старт разрушения гегемонии США, пояснили политологи URA.RU. Эксперты сравнили слова главы государства с его Мюнхенской речью и уже назвали их «Доктриной Путина». Церемония подписания договоров о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Именно там в марте 2014 года Крым и Севастополь также стали субъектами РФ. Тогда Путин много раз обращался к украинскому народу, подчеркивая, что он не враг для России, и к украинским властям, говоря, что Россия хочет жить в мире со своими соседями. Сегодня президент констатировал, что Киев не услышал его слов, и именно поэтому народ Донбасса, Запорожья и Херсонщины сделал свой выбор. «Однозначный выбор. Это воля миллионов людей. Это их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН», — подчеркнул Путин. Участники церемонии почтили память героев Донбасса минутой молчания Фото: kremlin.ru Он назвал имена героев Донбасса, которые в течение 8 лет защищали свою территорию. Зал разразился аплодисментами, которые не сразу смолкли, даже когда Путин объявил минуту молчания. «Хочу, чтобы в Киеве, на Западе услышали: люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда!» — заявил президент РФ и призвал «киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров». И продолжил: «Мы к этому готовы. Но выбор народа мы обсуждать не будем. Он сделан. Россия народ не предаст», — заверил президент. Президент РФ Владимир Путин первым поставил свою подпись под каждым из четырех договоров о принятии в состав России новых субъектов Фото: kremlin.ru Значительная часть выступления Путина была посвящена, по сути, истокам конфликта на Украине. Началось все еще в 1991 году, когда Западу удалось развалить СССР. США надеялись развалить и Россию, но она «устояла». Теперь американцам «не дает покоя то, что в мире есть такая великая огромная страна», сказал президент. «США вообще не нужна Россия. Она нужна нам. Мы защитим наши ценности и нашу Родину. Запад рассчитывает, что ему все сойдет с рук», — отметил Путин. По словам президента, «начавшийся слом западной гегемонии необратим». «Как прежде уже не будет! Поле битвы, на которое нас позвали судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию!» — заявил глава государства. Российский президент впервые прямо сказал, что диверсии на «Северных потоках» были выгодны только англосаксам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сегодня Путин впервые прямо сказал о том, что диверсии на газопроводах «Северных потоков» были выгодны именно «англосаксам». «Им уже мало санкций. Невероятно, но факт! Организовав взрывы на международных газовых магистралях, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Путин, дав понять, что США хотят весь мир сделать своей колонией, но колонизировать Россию им не удалось. Выступление президента эксперты уже называют «Доктриной Путина». По словам политолога Дмитрия Нечаева, «это ответ на действия взбесившегося от непослушания и вызовов в свой адрес дряхлеющего гегемона — США». «Это знаковый порог, когда дальнейшее функционирование России, наша внешняя политика, политика в сфере безопасности будет иметь некую политическую формулу, и все это будет окрашено ценностями, смыслами и нарративами. Для ястребов и русофобов это крайне неприятная вещь. А для группы развивающихся стран, которые устали от гегемонии США и их сателлитов, это будет глоток воздуха», — пояснил Нечаев. Похожей позиции придерживается и замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Он пояснил, что «слова Путина являются знаками, которые открывают совершенно новую страницу в формировании нового мироустройства, формирования многополярного мира». Главы четырех регионов ждали этого момента в течение 8 лет Фото: kremlin.ru Политолог считает, что выступление Путина произведет на Запад такой же эффект, как в 2007 году его знаменитая Мюнхенская речь, когда президент РФ впервые бросил вызов гегемонии США. «Сделан шаг вперед в направлении освобождения мира от западной гегемонии. И слова, которые были произнесены президентом сегодня, которые имели явно выраженный антиколониальный контекст, были направлены на понимание того, что действия Запада — это акты колониальной экспансии и агрессии, что Россия никогда не примирится с тем засильем Запада и теми правилами, которые Запад устанавливает волюнтаристским образом», — полагает Шаповалов. Путин выступил с «самой серьезной, значимой, глубокой и бьющей в цель речью» впервые после Мюнхена, сказал в разговоре с URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Это глубоко продуманное, прочувствованное и проанализированное выступление, оно вызревало у Владимира Путина на протяжении последних месяцев. Он готовился сказать именно эти слова и бросить именно такой вызов несправедливому миропорядку. Это поистине заявление человека, который знает, что такое свобода, достоинство, и хочет, чтобы это его понимание свободы, достоинства и чести разделяли все граждане нашей страны», — отметил Данилин. Новость по теме Президент РФ: Запад хочет видеть Россию своей колонией По словам политолога, фактически Путин дал старт «нового освободительного движения». «Как в 1960-х годах движение освободило государства Африки, Азии от прямого колониального господства со стороны Запада, так и сейчас мы имеем старт антиколониального движения, которое должно освободить мир от косвенного колониального господства — систем сдержек, подкупов, шантажа, угроз и прочего», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Что будет после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России объяснил 30 сентября жителям страны и всему миру президент РФ Владимир Путин. Его выступление на церемонии подписания договоров о принятии новых регионов в состав РФ — это старт разрушения гегемонии США, пояснили политологи URA.RU. Эксперты сравнили слова главы государства с его Мюнхенской речью и уже назвали их «Доктриной Путина». Церемония подписания договоров о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Именно там в марте 2014 года Крым и Севастополь также стали субъектами РФ. Тогда Путин много раз обращался к украинскому народу, подчеркивая, что он не враг для России, и к украинским властям, говоря, что Россия хочет жить в мире со своими соседями. Сегодня президент констатировал, что Киев не услышал его слов, и именно поэтому народ Донбасса, Запорожья и Херсонщины сделал свой выбор. «Однозначный выбор. Это воля миллионов людей. Это их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН», — подчеркнул Путин. Он назвал имена героев Донбасса, которые в течение 8 лет защищали свою территорию. Зал разразился аплодисментами, которые не сразу смолкли, даже когда Путин объявил минуту молчания. «Хочу, чтобы в Киеве, на Западе услышали: люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда!» — заявил президент РФ и призвал «киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров». И продолжил: «Мы к этому готовы. Значительная часть выступления Путина была посвящена, по сути, истокам конфликта на Украине. Началось все еще в 1991 году, когда Западу удалось развалить СССР. США надеялись развалить и Россию, но она «устояла». Теперь американцам «не дает покоя то, что в мире есть такая великая огромная страна», сказал президент. «США вообще не нужна Россия. Она нужна нам. Мы защитим наши ценности и нашу Родину. Запад рассчитывает, что ему все сойдет с рук», — отметил Путин. По словам президента, «начавшийся слом западной гегемонии необратим». «Как прежде уже не будет! Сегодня Путин впервые прямо сказал о том, что диверсии на газопроводах «Северных потоков» были выгодны именно «англосаксам». «Им уже мало санкций. Невероятно, но факт! Организовав взрывы на международных газовых магистралях, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Путин, дав понять, что США хотят весь мир сделать своей колонией, но колонизировать Россию им не удалось. Выступление президента эксперты уже называют «Доктриной Путина». По словам политолога Дмитрия Нечаева, «это ответ на действия взбесившегося от непослушания и вызовов в свой адрес дряхлеющего гегемона — США». «Это знаковый порог, когда дальнейшее функционирование России, наша внешняя политика, политика в сфере безопасности будет иметь некую политическую формулу, и все это будет окрашено ценностями, смыслами и нарративами. Похожей позиции придерживается и замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Он пояснил, что «слова Путина являются знаками, которые открывают совершенно новую страницу в формировании нового мироустройства, формирования многополярного мира». Политолог считает, что выступление Путина произведет на Запад такой же эффект, как в 2007 году его знаменитая Мюнхенская речь, когда президент РФ впервые бросил вызов гегемонии США. «Сделан шаг вперед в направлении освобождения мира от западной гегемонии. И слова, которые были произнесены президентом сегодня, которые имели явно выраженный антиколониальный контекст, были направлены на понимание того, что действия Запада — это акты колониальной экспансии и агрессии, что Россия никогда не примирится с тем засильем Запада и теми правилами, которые Запад устанавливает волюнтаристским образом», — полагает Шаповалов. Путин выступил с «самой серьезной, значимой, глубокой и бьющей в цель речью» впервые после Мюнхена, сказал в разговоре с URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Это глубоко продуманное, прочувствованное и проанализированное выступление, оно вызревало у Владимира Путина на протяжении последних месяцев. По словам политолога, фактически Путин дал старт «нового освободительного движения». «Как в 1960-х годах движение освободило государства Африки, Азии от прямого колониального господства со стороны Запада, так и сейчас мы имеем старт антиколониального движения, которое должно освободить мир от косвенного колониального господства — систем сдержек, подкупов, шантажа, угроз и прочего», — резюмировал эксперт.