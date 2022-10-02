В Салехарде заметили беспилотник «Почты России». Фото

В Салехарде был замечен беспилотник «Почты России»

03 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Дрон «Почты России» в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителями Салехарда был замечен первый дрон «Почты России». Беспилотник красного цвета перевозили на грузовике в сопровождении машины почтовой «Газели». Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям «Почты России». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о первой беспилотной доставке «Почты России» в ЯНАО. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно беспилотный аппарат доставил менее чем за два часа. Фото с телеграм-канала «Ямальская Корона»

Жителями Салехарда был замечен первый дрон «Почты России». Беспилотник красного цвета перевозили на грузовике в сопровождении машины почтовой «Газели». Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям «Почты России». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о первой беспилотной доставке «Почты России» в ЯНАО. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно беспилотный аппарат доставил менее чем за два часа.