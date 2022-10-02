Дрон «Почты России» в Салехарде
Жителями Салехарда был замечен первый дрон «Почты России». Беспилотник красного цвета перевозили на грузовике в сопровождении машины почтовой «Газели».
Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям «Почты России». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало о первой беспилотной доставке «Почты России» в ЯНАО. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно беспилотный аппарат доставил менее чем за два часа.
Фото с телеграм-канала «Ямальская Корона»
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