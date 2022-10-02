02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В Салехарде заметили беспилотник «Почты России». Фото

В Салехарде был замечен беспилотник «Почты России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, почта россии
Дрон «Почты России» в Салехарде Фото:

Жителями Салехарда был замечен первый дрон «Почты России». Беспилотник красного цвета перевозили на грузовике в сопровождении машины почтовой «Газели».

Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям «Почты России». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о первой беспилотной доставке «Почты России» в ЯНАО. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно беспилотный аппарат доставил менее чем за два часа.

Фото с телеграм-канала «Ямальская Корона»

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Жителями Салехарда был замечен первый дрон «Почты России». Беспилотник красного цвета перевозили на грузовике в сопровождении машины почтовой «Газели». Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям «Почты России». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о первой беспилотной доставке «Почты России» в ЯНАО. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно беспилотный аппарат доставил менее чем за два часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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