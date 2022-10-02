В курганских автошколах ДОСААФ начался новый учебный год. Здесь будущие призывники за счет Министерства обороны РФ пройдут обучение на категорию С. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места обучения курганцев.
«Ребята со всей Курганской области, будущие призывники, за полгода подают заявления пройти обучение. Обучение, проживание и питание на категорию С происходит за счет средств Минобороны», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу области Алексей Белокур. Учеба будущих водителей проходит в течение трех месяцев.
В Курганской области имеется четыре автошколы с военной автотехникой. Они расположены в Кургане, Куртамыше, Шадринске и Петухово. В курганской школе ДОСААФ проходят обучение будущие призывники из близлежащих районов.
Будущие водители сначала пройдут медкомиссию, после чего приступят к обучению. После уроков теории перейдут к технической части, где ближе познакомятся с машинами. Затем ребята будут учиться управлять автомобилем, и после сдачи внутреннего экзамена их допустят к сдаче в ГИБДД на общих основаниях.
Как отметили в автошколе ДОСААФ, процент сдачи — высокий, около 80%. «Первым двум призывникам, которые сдадут на права, мы дадим рекомендации в военкомате. Там прислушаются к их пожеланиям о месте службы», — постарался стимулировать будущих водителей сотрудник военкомата.
В Кургане началось обучение на водителей категории С юношей призывного возраста за счет Министерства обороны
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В курганских автошколах ДОСААФ начался новый учебный год. Здесь будущие призывники за счет Министерства обороны РФ пройдут обучение на категорию С. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места обучения курганцев. «Ребята со всей Курганской области, будущие призывники, за полгода подают заявления пройти обучение. Обучение, проживание и питание на категорию С происходит за счет средств Минобороны», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу области Алексей Белокур. Учеба будущих водителей проходит в течение трех месяцев. В Курганской области имеется четыре автошколы с военной автотехникой. Они расположены в Кургане, Куртамыше, Шадринске и Петухово. В курганской школе ДОСААФ проходят обучение будущие призывники из близлежащих районов. Будущие водители сначала пройдут медкомиссию, после чего приступят к обучению. После уроков теории перейдут к технической части, где ближе познакомятся с машинами. Затем ребята будут учиться управлять автомобилем, и после сдачи внутреннего экзамена их допустят к сдаче в ГИБДД на общих основаниях. Как отметили в автошколе ДОСААФ, процент сдачи — высокий, около 80%. «Первым двум призывникам, которые сдадут на права, мы дадим рекомендации в военкомате. Там прислушаются к их пожеланиям о месте службы», — постарался стимулировать будущих водителей сотрудник военкомата.