В курганской школе ДОСААФ начался учебный год для будущих призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских автошколах ДОСААФ начался новый учебный год. Здесь будущие призывники за счет Министерства обороны РФ пройдут обучение на категорию С. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места обучения курганцев.

«Ребята со всей Курганской области, будущие призывники, за полгода подают заявления пройти обучение. Обучение, проживание и питание на категорию С происходит за счет средств Минобороны», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу области Алексей Белокур. Учеба будущих водителей проходит в течение трех месяцев.

В Курганской области имеется четыре автошколы с военной автотехникой. Они расположены в Кургане, Куртамыше, Шадринске и Петухово. В курганской школе ДОСААФ проходят обучение будущие призывники из близлежащих районов.

Будущие водители сначала пройдут медкомиссию, после чего приступят к обучению. После уроков теории перейдут к технической части, где ближе познакомятся с машинами. Затем ребята будут учиться управлять автомобилем, и после сдачи внутреннего экзамена их допустят к сдаче в ГИБДД на общих основаниях.

Как отметили в автошколе ДОСААФ, процент сдачи — высокий, около 80%. «Первым двум призывникам, которые сдадут на права, мы дадим рекомендации в военкомате. Там прислушаются к их пожеланиям о месте службы», — постарался стимулировать будущих водителей сотрудник военкомата.

В Кургане началось обучение на водителей категории С юношей призывного возраста за счет Министерства обороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской школе ДОСААФ открылся учебный год для будущих призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские юноши пройдут подготовку в автошколе ДОСААФ на новых машинах КамАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Занятия в стенах ДОСААФ Кургана с бесплатным проживание и питанием пройдут в течение трех месяцеы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские юноши пройдут подготовку по теории, изучат устройство автомобиля и обучатся практическому вождению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У будущих курганских призывников начался учебный год в автошколе ДОСААФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU