02 октября 2022
01 октября 2022

Минобороны бесплатно обучит курганских юношей профессии водителя. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автошкола ДОСААФ. Курган, досааф россии
В курганской школе ДОСААФ начался учебный год для будущих призывников Фото:

В курганских автошколах ДОСААФ начался новый учебный год. Здесь будущие призывники за счет Министерства обороны РФ пройдут обучение на категорию С. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места обучения курганцев.

«Ребята со всей Курганской области, будущие призывники, за полгода подают заявления пройти обучение. Обучение, проживание и питание на категорию С происходит за счет средств Минобороны», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу области Алексей Белокур. Учеба будущих водителей проходит в течение трех месяцев.

В Курганской области имеется четыре автошколы с военной автотехникой. Они расположены в Кургане, Куртамыше, Шадринске и Петухово. В курганской школе ДОСААФ проходят обучение будущие призывники из близлежащих районов.

Будущие водители сначала пройдут медкомиссию, после чего приступят к обучению. После уроков теории перейдут к технической части, где ближе познакомятся с машинами. Затем ребята будут учиться управлять автомобилем, и после сдачи внутреннего экзамена их допустят к сдаче в ГИБДД на общих основаниях.

Как отметили в автошколе ДОСААФ, процент сдачи — высокий, около 80%. «Первым двум призывникам, которые сдадут на права, мы дадим рекомендации в военкомате. Там прислушаются к их пожеланиям о месте службы», — постарался стимулировать будущих водителей сотрудник военкомата.

Автошкола ДОСААФ. Курган
В Кургане началось обучение на водителей категории С юношей призывного возраста за счет Министерства обороны
Фото:
Автошкола ДОСААФ. Курган
В курганской школе ДОСААФ открылся учебный год для будущих призывников
Фото:
Автошкола ДОСААФ. Курган
Курганские юноши пройдут подготовку в автошколе ДОСААФ на новых машинах КамАЗ
Фото:
Автошкола ДОСААФ. Курган
Занятия в стенах ДОСААФ Кургана с бесплатным проживание и питанием пройдут в течение трех месяцеы
Фото:
Автошкола ДОСААФ. Курган
Курганские юноши пройдут подготовку по теории, изучат устройство автомобиля и обучатся практическому вождению
Фото:
Автошкола ДОСААФ. Курган
У будущих курганских призывников начался учебный год в автошколе ДОСААФ
Фото:
Автошкола ДОСААФ. Курган
Два лучших ученика получат направления в военные части к месту службы по выбору
Фото:

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В курганских автошколах ДОСААФ начался новый учебный год. Здесь будущие призывники за счет Министерства обороны РФ пройдут обучение на категорию С. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места обучения курганцев. «Ребята со всей Курганской области, будущие призывники, за полгода подают заявления пройти обучение. Обучение, проживание и питание на категорию С происходит за счет средств Минобороны», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу области Алексей Белокур. Учеба будущих водителей проходит в течение трех месяцев. В Курганской области имеется четыре автошколы с военной автотехникой. Они расположены в Кургане, Куртамыше, Шадринске и Петухово. В курганской школе ДОСААФ проходят обучение будущие призывники из близлежащих районов. Будущие водители сначала пройдут медкомиссию, после чего приступят к обучению. После уроков теории перейдут к технической части, где ближе познакомятся с машинами. Затем ребята будут учиться управлять автомобилем, и после сдачи внутреннего экзамена их допустят к сдаче в ГИБДД на общих основаниях. Как отметили в автошколе ДОСААФ, процент сдачи — высокий, около 80%. «Первым двум призывникам, которые сдадут на права, мы дадим рекомендации в военкомате. Там прислушаются к их пожеланиям о месте службы», — постарался стимулировать будущих водителей сотрудник военкомата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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