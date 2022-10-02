Екатеринбургские театры начали бронировать артистов при частичной мобилизации

03 октября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Помимо брони артистов, от руководителей театров требуют информацию о том, как повлияла на работу учреждения частичная мобилизация Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Екатеринбурге руководство театров начало составлять списки сотрудников, которым необходимо предоставить бронь во время частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Театра кукол Петр Стражников. «Администрация города хочет защитить свои учреждения и предприятия, потому попросило составить списки. В первую очередь, у нас включены артисты, без которых невозможна работа театра, плюс те специалисты, которые выходят на проведение спектаклей: светоцех, звукоцех, постановочная часть (завпосты)», — рассказал Стражников. Также он подчеркнул, что ранее театр уже подавал списки на бронирование, однако это было еще до начала спецоперации на Украине. О количестве бронируемых сотрудников директор Театра кукол говорить отказался, посчитав, что публично эту информацию озвучивать не корректно. «Могу сказать одно: самые необходимое количество, без которого не может проходить показ спектаклей», — заявил Стражников. По его словам, списки на бронь стали составлять после того, как в пятницу, 30 сентября, в местное отделение Союза театральных деятелей России (СТД) пришло срочное письмо от председателя организации Александра Калягина. Как рассказал URA.RU директор Театра кукол, подобные письма разослали не только по Свердловской области, информация была отправлена по всем российским театрам. Помимо брони, руководитель СТД попросил предоставить информацию о том, как частичная мобилизация повлияла на деятельность театров по всей России. URA.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга за официальным комментарием по поводу бронирования театралов. Однако в мэрии отказались комментировать данную ситуацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Согласно ему, гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, ИТ-организаций и системообразующих СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге руководство театров начало составлять списки сотрудников, которым необходимо предоставить бронь во время частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Театра кукол Петр Стражников. «Администрация города хочет защитить свои учреждения и предприятия, потому попросило составить списки. В первую очередь, у нас включены артисты, без которых невозможна работа театра, плюс те специалисты, которые выходят на проведение спектаклей: светоцех, звукоцех, постановочная часть (завпосты)», — рассказал Стражников. Также он подчеркнул, что ранее театр уже подавал списки на бронирование, однако это было еще до начала спецоперации на Украине. О количестве бронируемых сотрудников директор Театра кукол говорить отказался, посчитав, что публично эту информацию озвучивать не корректно. «Могу сказать одно: самые необходимое количество, без которого не может проходить показ спектаклей», — заявил Стражников. По его словам, списки на бронь стали составлять после того, как в пятницу, 30 сентября, в местное отделение Союза театральных деятелей России (СТД) пришло срочное письмо от председателя организации Александра Калягина. Как рассказал URA.RU директор Театра кукол, подобные письма разослали не только по Свердловской области, информация была отправлена по всем российским театрам. Помимо брони, руководитель СТД попросил предоставить информацию о том, как частичная мобилизация повлияла на деятельность театров по всей России. URA.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга за официальным комментарием по поводу бронирования театралов. Однако в мэрии отказались комментировать данную ситуацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Согласно ему, гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, ИТ-организаций и системообразующих СМИ.