ВСУ потеряли почти тысячу бойцов на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих. Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Кроме того, общие потери ВСУ на Купянском направлении составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники за трое суток, уточнили в ведомстве.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявил освобождение территорий Донбасса и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих. Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Кроме того, общие потери ВСУ на Купянском направлении составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники за трое суток, уточнили в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявил освобождение территорий Донбасса и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.