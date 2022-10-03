ВСУ потеряли почти тысячу бойцов на Краснолиманском направлении

03 октября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли более 900 военных на Краснолиманском направлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих. Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Кроме того, общие потери ВСУ на Купянском направлении составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники за трое суток, уточнили в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявил освобождение территорий Донбасса и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих. Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Кроме того, общие потери ВСУ на Купянском направлении составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники за трое суток, уточнили в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявил освобождение территорий Донбасса и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.