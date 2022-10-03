В Госдуме ратифицировали соглашения о присоединении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме ратифицировали законопроекты Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Депутаты Государственной думы ратифицировали договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Это произошло в ходе пленарного заседания, транслируемого на официальном сайте ГД.

Также ратифицированы документы о создании четырех новых субъектов РФ. Все депутаты проголосовали «за», тех, кто против или воздержался, не было.

Референдумы по вопросу вхождения освобожденных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.

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Депутаты Государственной думы ратифицировали договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Это произошло в ходе пленарного заседания, транслируемого на официальном сайте ГД. Также ратифицированы документы о создании четырех новых субъектов РФ. Все депутаты проголосовали «за», тех, кто против или воздержался, не было. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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