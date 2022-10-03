В Госдуме ратифицировали соглашения о присоединении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

03 октября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

В Госдуме ратифицировали законопроекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Депутаты Государственной думы ратифицировали договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Это произошло в ходе пленарного заседания, транслируемого на официальном сайте ГД. Также ратифицированы документы о создании четырех новых субъектов РФ. Все депутаты проголосовали «за», тех, кто против или воздержался, не было. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.

Депутаты Государственной думы ратифицировали договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Это произошло в ходе пленарного заседания, транслируемого на официальном сайте ГД. Также ратифицированы документы о создании четырех новых субъектов РФ. Все депутаты проголосовали «за», тех, кто против или воздержался, не было. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.