Свердловский депутат Госдумы призвал Куйвашева запретить продажу алкоголя мобилизованным

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Максим Иванов считает, что вопрос ограничения продажи алкоголя должен решиться в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов продвигает инициативу о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах рядом с воинскими частями, где проходят подготовку мобилизованные граждане. По его словам, в ближайшее время будет принят документ, регламентирующий продажу алкоголя. Об этом URA.RU рассказал сам Иванов.

«Я отправил обращение главе муниципального образования и губернатору [Свердловской области Евгению Куйвашеву]. Мы дождемся ответа, все-таки губернатор у нас к этому очень щепетильно относится, он сам сторонники ЗОЖ и порядка на территориях. Я думаю, в ближайшее время будет принят соответствующий документ, который будет регламентировать продажу алкоголя, именно на территориях воинских частей», — сказал Иванов.

При этом депутат в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что сети магазинов «Бристоль» и «Монетка» пошли навстречу и прекратили продажу алкоголя. «Но там есть местные предприниматели и родственники, которые привозят алкоголь. Проблема стала в меньших масштабах, потому что не каждый день родственники приезжают», — отметил он.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой.

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Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов продвигает инициативу о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах рядом с воинскими частями, где проходят подготовку мобилизованные граждане. По его словам, в ближайшее время будет принят документ, регламентирующий продажу алкоголя. Об этом URA.RU рассказал сам Иванов. «Я отправил обращение главе муниципального образования и губернатору [Свердловской области Евгению Куйвашеву]. Мы дождемся ответа, все-таки губернатор у нас к этому очень щепетильно относится, он сам сторонники ЗОЖ и порядка на территориях. Я думаю, в ближайшее время будет принят соответствующий документ, который будет регламентировать продажу алкоголя, именно на территориях воинских частей», — сказал Иванов. При этом депутат в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что сети магазинов «Бристоль» и «Монетка» пошли навстречу и прекратили продажу алкоголя. «Но там есть местные предприниматели и родственники, которые привозят алкоголь. Проблема стала в меньших масштабах, потому что не каждый день родственники приезжают», — отметил он. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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