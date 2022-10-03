ВСУ отступают под Артемовском

Военнослужащие Вооруженных силы Украины начали отступление под городом Артемовск (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Тем временемпод Артемовском ВСУ отступают. Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях», — написал Киселев в своем telegram-канале.
На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Военнослужащие Вооруженных силы Украины начали отступление под городом Артемовск (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев. «Тем временем под Артемовском ВСУ отступают. Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях», — написал Киселев в своем telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.