Пересекшая административную границу Луганской народной республики группировка Вооруженных сил Украины практически полностью уничтожена. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Сейчас, на момент 14:00 (по мск — прим. URA.RU), вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена», — сказал Марочко в эфире «Первого канала». Остатки сил ВСУ вернулись на занимаемые ранее позиции, понеся колоссальные потери, уточнил он.
На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее ВС РФ удалось освободить территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Позже эти регионы вошли в состав Российской Федерации, сообщает RT.
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Пересекшая административную границу Луганской народной республики группировка Вооруженных сил Украины практически полностью уничтожена. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сейчас, на момент 14:00 (по мск — прим. URA.RU), вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена», — сказал Марочко в эфире «Первого канала». Остатки сил ВСУ вернулись на занимаемые ранее позиции, понеся колоссальные потери, уточнил он. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее ВС РФ удалось освободить территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Позже эти регионы вошли в состав Российской Федерации, сообщает RT.