Пересекшая границу ЛНР группировка ВСУ уничтожена

03 октября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Союзные силы уничтожили группировку ВСУ, перешедшую границу ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пересекшая административную границу Луганской народной республики группировка Вооруженных сил Украины практически полностью уничтожена. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сейчас, на момент 14:00 (по мск — прим. URA.RU), вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена», — сказал Марочко в эфире «Первого канала». Остатки сил ВСУ вернулись на занимаемые ранее позиции, понеся колоссальные потери, уточнил он. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее ВС РФ удалось освободить территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Позже эти регионы вошли в состав Российской Федерации, сообщает RT.

Пересекшая административную границу Луганской народной республики группировка Вооруженных сил Украины практически полностью уничтожена. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сейчас, на момент 14:00 (по мск — прим. URA.RU), вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена», — сказал Марочко в эфире «Первого канала». Остатки сил ВСУ вернулись на занимаемые ранее позиции, понеся колоссальные потери, уточнил он. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее ВС РФ удалось освободить территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Позже эти регионы вошли в состав Российской Федерации, сообщает RT.