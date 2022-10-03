В польском МИДе призывали посла РФ осудить Путина взамен на поддержку

03 октября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Российский посол возмутился призывами польского МИДа осудить Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В МИДе Польши призывали российского посла осудить Путина и референдумы по присоединению новых территорий в обмен на поддержку. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «В польском МИДе призывали нашего посла осудить референдумы и Путина — взамен предлагали содействие и поддержку», — приводит «Звезда» слова дипломата. По его словам, в МИД отказались читать текст выступления Путина о принятии в состав РФ новых регионов. Такое поведение польской стороны Андреев назвал «безграничной наглостью». Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал соглашение о присоединении четырех новых регинов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Ранее на этих территориях жители проголосовали за вхождение в состав России.

В МИДе Польши призывали российского посла осудить Путина и референдумы по присоединению новых территорий в обмен на поддержку. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «В польском МИДе призывали нашего посла осудить референдумы и Путина — взамен предлагали содействие и поддержку», — приводит «Звезда» слова дипломата. По его словам, в МИД отказались читать текст выступления Путина о принятии в состав РФ новых регионов. Такое поведение польской стороны Андреев назвал «безграничной наглостью». Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал соглашение о присоединении четырех новых регинов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Ранее на этих территориях жители проголосовали за вхождение в состав России.