В польском МИДе призывали посла РФ осудить Путина взамен на поддержку

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Российский посол возмутился призывами польского МИДа осудить Путина Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В МИДе Польши призывали российского посла осудить Путина и референдумы по присоединению новых территорий в обмен на поддержку. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«В польском МИДе призывали нашего посла осудить референдумы и Путина — взамен предлагали содействие и поддержку», — приводит «Звезда» слова дипломата.

По его словам, в МИД отказались читать текст выступления Путина о принятии в состав РФ новых регионов. Такое поведение польской стороны Андреев назвал «безграничной наглостью».

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал соглашение о присоединении четырех новых регинов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Ранее на этих территориях жители проголосовали за вхождение в состав России.

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В МИДе Польши призывали российского посла осудить Путина и референдумы по присоединению новых территорий в обмен на поддержку. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «В польском МИДе призывали нашего посла осудить референдумы и Путина — взамен предлагали содействие и поддержку», — приводит «Звезда» слова дипломата. По его словам, в МИД отказались читать текст выступления Путина о принятии в состав РФ новых регионов. Такое поведение польской стороны Андреев назвал «безграничной наглостью». Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал соглашение о присоединении четырех новых регинов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Ранее на этих территориях жители проголосовали за вхождение в состав России.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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