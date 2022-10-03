ВСУ прорвали оборону ВС РФ около Золотой Балки и Александровки

Вооруженные силы Украины прорвали оборону на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области. Российская армия продолжает наносить массированное поражение противнику, сообщает Минобороны РФ.
«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — говорится в публикации официального telegram-канала Минобороны РФ. Потери украинских бойцов на этой территории составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, уточнили в военном ведомстве.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.
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Вооруженные силы Украины прорвали оборону на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области. Российская армия продолжает наносить массированное поражение противнику, сообщает Минобороны РФ. «Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — говорится в публикации официального telegram-канала Минобороны РФ. Потери украинских бойцов на этой территории составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, уточнили в военном ведомстве. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.