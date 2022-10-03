Глава челябинского района повезет посылки мобилизованным землякам в Чебаркуль

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Мобилизованным карталинцам доставят посылку с вещами для быта Фото:
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Мобилизация в России

Глава Карталинского района (Челябинская область) Анатолий Вдовин 4 октября отвезет вещи мобилизованным землякам. Посылку сформировали на деньги работников администрации, депутатов и фермеров.

«Я общался с бойцами, которые сейчас находятся в учебном центре Чебаркуля. Узнал, что им нужно», — передала слова Вдовина редакция газеты «Карталинская новь».

Власти закупили два удобных при переноске электрогенератора для зарядки телефонов и решения других бытовых вопросов, коврики, наколенники и налокотники. Среди других вещей носки, жгуты, пластыри, бинты и медикаменты.

Кроме оказавших поддержку фермеров Владимира Клементьева и Садриддина Раджабова, помощь оказали сотрудники редакции. Закупку сделали на 80 тысяч рублей.

Карталинцы призваны в рамках проходящей в РФ частичной мобилизации. В ряды Вооруженных Сил планируется призвать порядка 300 тысяч россиян. На данный момент завершилась первая волна мобилизации.

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Глава Карталинского района (Челябинская область) Анатолий Вдовин 4 октября отвезет вещи мобилизованным землякам. Посылку сформировали на деньги работников администрации, депутатов и фермеров. «Я общался с бойцами, которые сейчас находятся в учебном центре Чебаркуля. Узнал, что им нужно», — передала слова Вдовина редакция газеты «Карталинская новь». Власти закупили два удобных при переноске электрогенератора для зарядки телефонов и решения других бытовых вопросов, коврики, наколенники и налокотники. Среди других вещей носки, жгуты, пластыри, бинты и медикаменты. Кроме оказавших поддержку фермеров Владимира Клементьева и Садриддина Раджабова, помощь оказали сотрудники редакции. Закупку сделали на 80 тысяч рублей. Карталинцы призваны в рамках проходящей в РФ частичной мобилизации. В ряды Вооруженных Сил планируется призвать порядка 300 тысяч россиян. На данный момент завершилась первая волна мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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