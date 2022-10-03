Глава челябинского района повезет посылки мобилизованным землякам в Чебаркуль

Глава Карталинского района (Челябинская область) Анатолий Вдовин 4 октября отвезет вещи мобилизованным землякам. Посылку сформировали на деньги работников администрации, депутатов и фермеров.
«Я общался с бойцами, которые сейчас находятся в учебном центре Чебаркуля. Узнал, что им нужно», — передала слова Вдовина редакция газеты «Карталинская новь».
Власти закупили два удобных при переноске электрогенератора для зарядки телефонов и решения других бытовых вопросов, коврики, наколенники и налокотники. Среди других вещей носки, жгуты, пластыри, бинты и медикаменты.
Кроме оказавших поддержку фермеров Владимира Клементьева и Садриддина Раджабова, помощь оказали сотрудники редакции. Закупку сделали на 80 тысяч рублей.
Карталинцы призваны в рамках проходящей в РФ частичной мобилизации. В ряды Вооруженных Сил планируется призвать порядка 300 тысяч россиян. На данный момент завершилась первая волна мобилизации.
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