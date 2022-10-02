В спецоперации на Украине погиб житель Сургута

03 октября 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Погибшим из Сургута было всего 20 лет Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб двадцатилетний житель Сургута Олег Байков. Об этом URA.RU стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким гвардии рядового контрактной службы Олега Байкова, погибшего при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины. Олег Байков родился 10 апреля 2002 года в Томске. Учился в Сургуте в средней школе № 3. После ее окончания обучался в Тюменском колледже по специальности „столяр“», — говорится в официальном сообщении. Близкие погибшего Олега Байкова будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными российским законодательством. Ранее URA.RU сообщало, что житель Октябрьского района ХМАО Юрий Костюченков погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной операции России на территории Украины. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.

В ходе спецоперации на Украине погиб двадцатилетний житель Сургута Олег Байков. Об этом URA.RU стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким гвардии рядового контрактной службы Олега Байкова, погибшего при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины. Олег Байков родился 10 апреля 2002 года в Томске. Учился в Сургуте в средней школе № 3. После ее окончания обучался в Тюменском колледже по специальности „столяр“», — говорится в официальном сообщении. Близкие погибшего Олега Байкова будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными российским законодательством. Ранее URA.RU сообщало, что житель Октябрьского района ХМАО Юрий Костюченков погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной операции России на территории Украины. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.