Военнослужащий из ХМАО погиб на Украине

13 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим проходило на родине в городе Копейске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Октябрьского района ХМАО Юрий Костюченков погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной операции России на территории Украины. Информация об этом была размещена на сайте администрации поселения Перегребное. «01 августа 2022 года при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины погиб Костюченков Юрий Дмитриевич. Он мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость. Смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы», — говорится на сайте администрации. Юрию Костюченкову было 34 года. До отправки на службу по контракту он работал охранником в филиале ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны». Состоял в общественной организации «Народная дружина сельского поселения Перегребное». Прощание с Юрием и похороны состоялись в городе Копейске Челябинской области, где он родился. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые участвуют в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Октябрьского района ХМАО Юрий Костюченков погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной операции России на территории Украины. Информация об этом была размещена на сайте администрации поселения Перегребное. «01 августа 2022 года при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины погиб Костюченков Юрий Дмитриевич. Он мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость. Смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы», — говорится на сайте администрации. Юрию Костюченкову было 34 года. До отправки на службу по контракту он работал охранником в филиале ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны». Состоял в общественной организации «Народная дружина сельского поселения Перегребное». Прощание с Юрием и похороны состоялись в городе Копейске Челябинской области, где он родился. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые участвуют в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.