Минобороны подтвердило отправку мобилизованных в ЛНР

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Жители ЛНР встречают бойцов Фото:
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Мобилизация в России

Минобороны РФ сообщило об отправке мобилизованных в Луганскую Народную Республику. Жители Луганской Народной Республики встречают мобилизованных из России, передает ведомство в своем telegram-канале.

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Минобороны РФ сообщило об отправке мобилизованных в Луганскую Народную Республику. Жители Луганской Народной Республики встречают мобилизованных из России, передает ведомство в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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