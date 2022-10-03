Минобороны подтвердило отправку мобилизованных в ЛНР

Жители ЛНР встречают бойцов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минобороны РФ сообщило об отправке мобилизованных в Луганскую Народную Республику. Жители Луганской Народной Республики встречают мобилизованных из России, передает ведомство в своем telegram-канале.
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Минобороны РФ сообщило об отправке мобилизованных в Луганскую Народную Республику. Жители Луганской Народной Республики встречают мобилизованных из России, передает ведомство в своем telegram-канале.