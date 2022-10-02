02 октября 2022

В Пермском крае приостановили отправку повесток

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Повестка рядовому, находящемуся в запасе Фото:
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Мобилизация в России

На территории Пермского края в ближайшее время не планируется разносить повестки. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на источник в правительстве региона.

«Поставленная перед регионом задача выполнена в полном объеме. Разносить новые повестки и организовывать новые отправки мобилизованных из Пермского края в ближайшее время не будут», — пишет издание.

Последний эшелон с мобилизованными пермяками отправился из Перми 1 октября. Ранее пермский военком Александр Коковин отчитался о ходе мобилизации в регионе. По данным источника URA.RU в одном из силовых ведомств, на 30 сентября план по мобилизации в регионе был выполнен на 100%. Агентство направило запрос в пресс-службу центрального военного округа.

Частичная мобилизация граждан, пребывающих в запасе, была объявлена 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации, проходящей на Украине.

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На территории Пермского края в ближайшее время не планируется разносить повестки. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на источник в правительстве региона. «Поставленная перед регионом задача выполнена в полном объеме. Разносить новые повестки и организовывать новые отправки мобилизованных из Пермского края в ближайшее время не будут», — пишет издание. Последний эшелон с мобилизованными пермяками отправился из Перми 1 октября. Ранее пермский военком Александр Коковин отчитался о ходе мобилизации в регионе. По данным источника URA.RU в одном из силовых ведомств, на 30 сентября план по мобилизации в регионе был выполнен на 100%. Агентство направило запрос в пресс-службу центрального военного округа. Частичная мобилизация граждан, пребывающих в запасе, была объявлена 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации, проходящей на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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