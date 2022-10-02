В Пермском крае приостановили отправку повесток

Повестка рядовому, находящемуся в запасе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На территории Пермского края в ближайшее время не планируется разносить повестки. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на источник в правительстве региона.

«Поставленная перед регионом задача выполнена в полном объеме. Разносить новые повестки и организовывать новые отправки мобилизованных из Пермского края в ближайшее время не будут», — пишет издание.

Последний эшелон с мобилизованными пермяками отправился из Перми 1 октября. Ранее пермский военком Александр Коковин отчитался о ходе мобилизации в регионе. По данным источника URA.RU в одном из силовых ведомств, на 30 сентября план по мобилизации в регионе был выполнен на 100%. Агентство направило запрос в пресс-службу центрального военного округа.

Частичная мобилизация граждан, пребывающих в запасе, была объявлена 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации, проходящей на Украине.