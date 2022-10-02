В Пермском крае приостановили отправку повесток

На территории Пермского края в ближайшее время не планируется разносить повестки. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на источник в правительстве региона.
«Поставленная перед регионом задача выполнена в полном объеме. Разносить новые повестки и организовывать новые отправки мобилизованных из Пермского края в ближайшее время не будут», — пишет издание.
Последний эшелон с мобилизованными пермяками отправился из Перми 1 октября. Ранее пермский военком Александр Коковин отчитался о ходе мобилизации в регионе. По данным источника URA.RU в одном из силовых ведомств, на 30 сентября план по мобилизации в регионе был выполнен на 100%. Агентство направило запрос в пресс-службу центрального военного округа.
Частичная мобилизация граждан, пребывающих в запасе, была объявлена 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации, проходящей на Украине.
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